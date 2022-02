Basket femminile, la Libertas Basket Rosa comincia i playoff con una bella vittoria

Splendida vittoria per la Libertas Basket Rosa Forlì’, che all’esordio nella seconda fase del campionato di serie B vince e convince contro la quotata Happy Basket Rimini. Le ragazze di coach Fantini hanno saputo mantenere una grande intensità per tutta la durata del match su entrambi i lati del campo, riuscendo sempre a rimanere in partita grazie anche alle sapienti rotazioni messe in atto dal coach che hanno fatto si che la squadra arrivasse con le giuste energie e grande lucidità alle fasi clou del match.

L’avvio di gara metteva in evidenza attacchi piuttosto farraginosi da parte di entrambe le squadre che faticavano a rompere il ghiaccio e trovare il giusto feeling con la retina. Chiabotto rompeva il ghiaccio con una tripla e lasciava subito intendere di essere in una serata di grande spolvero (chiuderà con 22 punti 6 assist ed anche 7 rimbalzi totali). Rimini rispondeva con Cappucci che con un paio di lampi di grande classe ricuciva subito lo strappo tra le squadre. Giorgetti si faceva sentire sotto canestro e la velocità di Vespignani costringeva la difesa di Rimini a ricorrere spesso al fallo. Il playmaker faentino costruiva dalla lunetta il 14-12 con cui si concludeva il primo quarto. Al rientro in campo Rimini spingeva forte sull’acceleratore e grazie al canestro pesante di Pigneri e le belle giocate di Noemi Duca piazzava un parziale di 7-0 che tagliava un po’le gambe alla Libertas che sapeva però reagire subito e piazzare un contro break grazie a 7 punti consecutivi di Chiabotto. Pieraccini si batteva con vigore sotto le plance e ricuciva in toto lo strappo con le avversarie che riuscivano però con un gioco da 3 punti di Cappucci ad arrivare al riposo lungo sul 29-32.

Dopo il cambio di passo, Forlì cambiava marcia e dava uno strappo importante alla partita con un vero festival di triple. Prima Chiabotto, successivamente Vespignani da oltre l’arco davano un duro colpo all’Happy Basket, ma era poi Matilde Guidi dai due angoli a mettere a segno due bombe che pesavano come un macigno sulle economi del match. Si andava così all’ultimo riposo con la Libertas Basket Rosa avanti 50-43. Rimini non si dava per vinta ma le biancorosse di Annamaria Fantini reggevano l’urto grazie alle belle giocate di Montanari e Bernabè, ma a 5 minuti dalla fine con le padrone di casa avanti di 11 punti si spegnava un po’ la luce e Rimini piazzava un break di 6-0 che le riportava prepotentemente in partita. Il time out di coach Fantini suonava la giusta carica e Vespignani con un piazzato dalla media distanza riaccendeva il fuoco forlivese. Era poi Chiabotto con una tripla a dare il definitivo colpo di grazia alla partita mettendo la ciliegina su una prestazione sontuosa. Alla sirena finale il tabellone recitava Libertas Basket Rosa Forlì 63- Happy Basket Rimini 55.

Libertas Basket Rosa Forlì vs Ren Auto Happy Basket Rimini 63-55

(14-12; 29-32; 50-43)

Forlì: Guidi 6, Ragghianti, Vespignani 13, Bernabè 2, Montanari 2, Pieraccini 2, Chiabotto 22, Ronchi 2, Cedrini, Giorgetti 3, Balestra 7, Morsiani 4. Coach: Fantini

Rimini: Novelli 14, Duca E. 4, Pignieri 6, Duca N. 6, Renzi 8, Borsetti, Capucci 13, Lazzarini 1, Tiraferri 3, Gambetti, Mescolini. Coach: Rossi