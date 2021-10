Basket femminile, la Libertas Basket Rosa Forlì non si ferma e cala il tris: San Lazzaro k.o. al Romiti

La Libertas Basket Rosa centra il tris e mantiene il primato e l'imbattibilità in campionato. Le ragazze di coach Marco Montuschi hanno la meglio di una combattiva San Lazzaro in una partita non entusiasmante, ma nella quale le forlivesi hanno sempre saputo mantenere il controllo del gioco, nonostante la pessima serata al tiro (eloquente il 3/14 da oltre l'arco).

L'avvio di gara è farraginoso da entrambe le parti, Forlì dimostra di avere più fisico ma non trova subito il feeling con il canestro. La nota dolente arriva dopo pochi minuti a causa di un movimento innaturale Federica Montanari subiva una distorsione alla caviglia sinistra che la metteva out per il resto del match. Il primo allungo forlivese si costruiva soprattutto sotto le plance con la fisicità di Daniela Morsiani e l'ottimo gioco in post basso di Pieraccini che creavano più di un grattacapo alle avversarie e consentivano alle biancorosse di chiudere avanti di 8 il primo quarto di gioco.

Nella seconda frazione San Lazzaro appariva maggiormente vigorosa e tornava prepotentemente nel match grazie soprattutto alle belle giocate di Averto, ma la coppia Chiabotto-Valensin non mollava la presa e costruiva grazie a tante belle giocate canestri importanti che portavano le squadre al riposo lungo sul punteggio di 32-25. Dopo il cambio di campo Montuschi chiedeva alle sue di spingere forte sull'acceleratore, ma era la tripla di Conte a portare l'inerzia del match dalla parte delle emiliane che si portavano con il fiato sul collo delle avversarie. Vespignani e compagne però non perdevano lucidità e con ottimi tiri dalla media riuscivano a riportare a distanza San Lazzaro.

Ad un minuto dall'ultimo riposo arrivava la prima tripla della serata per Forlì firmata da Martina Ronchi che dava uno strappo decisivo alla partita. Si arrivava così all'ultimo riposo sul +11 per le padrone di casa. Forlì si dimostrava determianata a portare a casa la vittoria e Vespignani da oltre l'arco metteva una grande ipoteca sul risultato finale. La fisicità di Giorgetti ed il tiro dalla media di Balestra costruivano un gap incolmabile tra le due squadre e i lampi di grande classe di Chiabotto scrivevano la parola fine sul match che si chiudeva sul punteggio di 64-48.

Tabellino

Libertas Basket Rosa Forlì – BSL San Lazzaro 64-48

(14-6, 32-25, 50-39)

Forli: Balestra 4, Balducci, Valensin 15, Chiabotto 13, Vespignani 9, Montanari, Giorgetti 6, Ronchi 3, Guidi, Morsiani 4, Pieraccini 10. Coach: Montuschi

San Lazzaro: Conte 5, Evangelisti 4, Campalastri, Averto 15, Nanni 2, Talarico 9, Grassi 5, Rittoni, Righi 2, Colli 6. Coach: Dalè