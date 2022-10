Basket femminile, la Libertas Basket Rosa Forlì sfiora l'impresa contro la corazzata Magika

La Libertas Basket Rosa Forlì sfiora una grande impresa tra le mura amiche del Pala Romiti, andando davvero ad un centimetro dalla vittoria contro la quotatissima Magika Castel San Pietro, in un match al cardiopalma che ha visto le padrone di casa andare avanti anche di 15 punti. Un avvio super delle ragazze di Brighina aveva lasciato intendere che le forlivesi in questa serata avrebbero venduto veramente cara la pelle. Una difesa asfissiante e trame offensive di grande livello infiammavano il Pala Romiti.

Alla lunga però Castel San Pietro riusciva a rientrare nel match ed a mettere il naso avanti nel terzo quarto, ma le biancorosse non si perdevano d'animo. Vespignani era una spina nel fianco per la difesa emiliana, e Valensin da oltre l'arco era a dir poco inarrestabile. Nella volata finale era però purtroppo la maggiore precisione delle ospiti a prevalere contro una Libertas che ha comunque dimostrato un cuore infinito ed i frutti dell'ottimo lavoro che coach Brighina e le ragazze stanno svolgendo in palestra.

Libertas Basket Rosa Forli - Magika Castel San Pietro 70-72

(30-15; 41-36; 53-53)

Forli: Shlyakhtur, Balestra 9, Valensin 21, Vespignani 14, Giorgetti 2, Silighini 7, Ragghianti, Ronchi 6, Pieraccini 5, Pierich, Bernabè 6. Coach: Brighina