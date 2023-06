Basket femminile, la Libertas Basket Rosa saluta coach "Brigo". Il ds: "E' un arrivederci, porte sempre parte"

La Libertas Basket Rosa, saluta con un calorosissimo arrivederci il proprio coach della serie B Davide Brighina, che per motivi personali non potrà ricoprire nuovamente il ruolo di capo allenatore della prima squadra nella prossima stagione. Dopo un’annata fantastica l’allenatore forlivese, non senza rammarico, ha giustamente deciso di dare la priorità a quelle che sono le esigenze della sua vita dando prova ancor di più se ce ne fosse bisogno di essere prima di tutto una persona di grande levatura e valore morale.

Queste le parole del direttore sportivo Cristiano Baccini: "Siamo ovviamente molto tristi per la perdita di Brigo nel nostro staff tecnico ma allo stesso tempo capiamo benissimo la sua decisione, siamo tutti genitori in società e sappiamo quanto sia importante dedicare il giusto tempo alla propria famiglia soprattutto nelle fasi della crescita dei nostri figli. Abbiamo però chiarito con Brigo che questo sarà un semplice arrivederci perché le porte della nostra società per lui saranno sempre spalancate".

"In questa stagione Davide ha fatto un lavoro incredibile e creato una sinergia con le ragazze che era facilmente percepibile anche dall’esterno - prosegue il ds -. Proprio per questo abbiamo deciso di continuare su questa riga e coinvolgerlo e consultarlo anche nella scelta del suo sostituto che contiamo di annunciare a breve, perché un annata bella come quella appena passata non vogliamo che resti un episodio isolato, e con la società faremo di tutto affinché questo trend diventi un abitudine. Nel frattempo, anche da parte dei presidenti Gentile e Ghetti porgiamo un infinito ringraziamento a coach Davide Brighina un grande uomo ed un grande allenatore con un pessimo gusto per le scarpe".