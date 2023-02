Basket femminile, la Libertas è bella e combattiva: ma Cavezzo è superlativa

La Libertas basket Rosa Forlì esce sconfitta dal match interno contro una Cavezzo in grandissima forma. A nulla è servito il grande spirito combattivo ed il grande cuore messo in campo dalle ragazze di Brighina contro una squadra capace di tirare con percentuali altissime e trovare il canestro con una regolarità impressionante. Durante i primi sei minuti di gioco le piovre tirando con il 100% dal campo sono riuscite a costruire un margine, che poi ha consentito loro di poter gestire il match nonostante il grande agonismo ha messo in campo da Valensin e compagne.

Si è comunque vista in campo un'ottima Libertas, ma non è bastato contro la grande organizzazione e la precisione chirurgica di Cavezzo che è riuscita a capitalizzare al meglio quasi tutte le occasioni create offensivamente dimostrandosi squadra che può seriamente ambire al ruolo di Regina del girone. Sul fronte forlivese rimane una prova incoraggiante visto che le biancorosse non si sono mai arrese durante il match neanche quando il gap ha raggiunto e addirittura superato i 20 punti ma sono state capaci di rimanere nel match e tenere alto l'agonismo fino alla Sirena finale.

Il tabellino

Libertas Basket Rosa Forlì – Wamgroup Cavezzo 58-71

(12-21, 27-40, 43-59)

Forlì: Shlyakhtur, Vespignani 5, Bernabè, Montanari 2, Pieraccini 9, Valensin 18, Ronchi 5, Giorgetti, Silighini 12, Balestra 4, Ragghianti 3. Coach: Brighina