Basket femminile, la Libertas espugna Cavezzo e rimane a punteggio pieno

La Libertas Basket Rosa cala il poker e sul difficile campo di Cavezzo mette in atto una prova maiuscola andando a cogliere una importantissima vittoria grazie alla quale mantiene l’imbattibilità ed il primato in classifica. Le ragazze di coach Montuschi sono state molto brave a controllare il match soprattutto nei momenti decisivi ed a trovare la giusta reazione nel momento in cui l’inerzia della partita era tornata prepotentemente dalla parte delle padrone di casa.

Montuschi doveva rinunciare a Federica Montanari che dopo la distorsione patita nel match contro San Lazzaro era ancora ferma ai box in attesa del completo recupero, ma ritrovava il capitano Veronica Cedrini in una serata di grande spolvero. L’avvio di gara è tutto di marca forlivese. Pieraccini e Morsiani facevano da subito la voce grossa sotto le plance (saranno 25 i rimbalzi totali catturati dalle due lunghe forlivesi) con la difesa emiliana che faticava a contenerle, ma i canestri arrivano anche da oltre l’arco con le triple di Chiabotto e Ronchi che lanciavano una mini fuga forlivese ed il primo quarto si concludeva con il punteggio di 16-25. Cavezzo era tutt’altro che morta e nel secondo quarto ribaltava completamente l’inerzia del match. Il trio Kolar, Andreotti, Cariani riportava in partita la squadra di Ganzerli riuscendo anche a portarsi avanti nel punteggio ma la prima tripla di capitan Cedrini suonava la sveglia in casa Libertas e consentiva alle ospiti di andare al riposo lungo in vantaggio di due punti.

Dopo il cambio di campo la Libertas riprendeva in mano le redini del match, Valensin metteva subito a segno 8 punti consecutivi grazie anche a due triple di pregevole fattura, Cedrini e Balestra completavano il “festival” da oltre l’arco che regalava a Forlì lo strappo decisivo del match portando le due squadre all’ultimo break sul punteggio di 48-57. Era ancora il capitano biancorosso ad inaugurare da oltre l’arco gli ultimi 10’di gioco, e la difesa Acetum faceva sempre più fatica a gestire i ritmi alti imposti da Elisa Vespignani che costringeva la difesa di Cavezzo a ricorrere spesso al fallo per fermarla. Morsiani continuava lo show sotto le plance e metteva e con dei canestri d’autore metteva la firma indelebile sul 55-73 finale.

Acetum Basket Cavezzo – Libertas Basket Rosa Forlì’ 55-73 (16-25, 33-35, 48-57)

Cavezzo: Siligardi 11, Bassoli 3, Zanoli, Berra, Balboni ne, Kolar 14, Aligante, Righini ne, Maini 5, Andreotti 8, Bellodi 4, Cariani 10. Coach: Ganzerli

Forlì: Guidi, Giorgetti, Balducci, Valensin 16, Vespignani 8, Bernabe’ , Pieraccini 11, Chiabotto 8, Ronchi 5, Cedrini 9, Balestra 5, Morsiani 11. Coach: Montuschi.