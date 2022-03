Basket femminile, la Libertas Forlì sconfitta a Senigallia

Sconfitta in terra marchigiana per le ragazze di coach Fantini, che dopo pochi minuti dall’inizio della gara perde Chiabotto per infortunio, ma riesce a trovare punti importanti da Vespignani, Pieraccini e Bernabe’, finendo in vantaggio i primi 10 minuti di gioco.

Nei successivi 10 minuti di gara Cantone e Torruella prendono in mano la squadra trovando canestri importanti dalla lunga distanza, andando a creare il primo break. Ma sono Morsiani e Ronchi a ricucire lo strappo, riportandoci avanti di una lunghezza a fine secondo quarto.

Nel secondo tempo purtroppo vengono a mancare energie fisiche e mentali, e con una difesa poco aggressiva, Vespignani e compagne si ritrovano a -19 in pochi minuti. Con il passare dei minuti purtroppo le ragazze non riescono a trovare la via del canestro, ma grazie a qualche giro in lunetta nelle ultime azioni, riusciamo a limitare il divario nel risultato finale.

Basket 2000 Senigallia 53-40 Libertas Basket Rosa Forlì

(12-13; 22-23; 39-29; 53-40)

Balestra 5, Chiabotto 2, Vespignani 16, Montanari, Giorgetti, Ragghianti, Ronchi 4, Guidi 3, Morsiani 4, Pieraccini 4, Bernabe 2, Cedrini.