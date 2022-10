Basket femminile, la Libertas non è mai doma e cede solo al fotofinish

Che peccato per una Libertas Basket Rosa Forlì, gagliarda e mai arrendevole, sul campo della fortissima Ren Auto Rimini. Le ragazze di coach Brighina non hanno mai mollato, anche quando il gap tra le due squadre si era fatto consistente, e con un ultimo quarto davvero sprint sono arrivate ad un centimetro dalla vittoria. Proprio un centimetro quello che Valensin secondo gli arbitri avrebbe calpestato sulla tripla del pareggio a pochi secondi dalla fine che avrebbe potuto portare le squadre all'overtime tramutandosi invece in un canestro da 2 punti. Ma ciò non toglie nulla alla prestazione di due bellissime squadre che si sono date battaglia a viso aperto per 40' dando vita ad un bellissimo spettacolo sportivo.

Rimini ha saputo usare meglio le proprie armi nei quarti centrali del match dove ha costruito un gap che sembrava potesse far pendere definitivamente l'ago della bilancia dalla propria parte, trovando contro una Libertas Basket Rosa Forlì troppo imprecisa al tiro (primo tempo concluso con il 20% dal campo per le forlivesi). Negli ultimi 10' di gioco però Pieraccini e compagne sono state capaci di riportare completamente l'inerzia della partita dalla propria parte ricucendo completamente il divario tra le due squadre e dando vita ad un emozionantissimo finale di partita che ha visto però prevarre la Ren Auto di Maghelli. Un po'di rammarico per le basse percentuali al tiro per Forlì che probabilmente capitalizzando meglio alcune occasioni avrebbe potuto ottenere anche una bella vittoria.

Il tabellino

Ren Auto Rimini - Libertas Basket Rosa Forlì 57-55

(15-13; 32-18; 46-33)

Rimini: -Duca E. 12, Pignieri 8, Duca N. 10, Renzi 2, Garaffoni 8, Borsetti, Capucci 15, Lazzarini, Benicchi, Tiraferri, Gambetti, Mongiusti 2. Coach: Maghelli

Forlì: Vespignani 16, Bernabè, Montanari, Pieraccini 2, Valensin 22, Ronchi, Pierich, Silighini 5, Balestra 8, Ragghianti 2, Giorgetti. Coach: Brighina