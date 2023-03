Basket femminile, la Libertas non sbaglia nulla e sbanca Fiorenzuola

La Libertas Basket Rosa conferma il suo grande valore sul campo di Fiorenzuola andando a cogliere una roboante vittoria contro una delle squadre più in forma del momento. Le ragazze di coach Brighina non hanno sbagliato nulla sul difficile campo emiliano riuscendo ad imporre il proprio gioco già dai primissimi minuti e mantenendo costante il piede sull'acceleratore per tutti i 40'di gioco.

Ronchi e Valensin lasciano intendere già dalle prime battute di essere in giornata di grazia creando diversi grattacapi alla difesa avversaria e segnando canestri importanti che davano modo alle biancorosso di tentare subito la prima fuga chiudendo avanti il primo quarto di 9 lunghezze. Balestra piazzava in avvio di seconda frazione un canestro pesantissimo che seguito dalle fiammate di una Martina Ronchi imprendibile per la difesa della FBK davano il là allo strappo decisivo della partita, punti importanti che uniti all'immenso lavoro sotto le plance di una Pieraccini in formato all-star consentivano alla squadra forlivese di andare al cambio di campo sul +17 grazie anche ai primi due punti nella categoria di Victoria Pierich. Alla ripresa cominciava un vero e proprio “Valensin show” con 13 punti consecutivi della guardia toscana che lasciavano intendere che la Libertas non se ne sarebbe andata senza il +2 in classifica e che accompagnavano Forlì verso la sua terza vittoria in questa poule playoff confermando che quella di Brighina è una delle squadre più temibili di questo raggruppamento.

FBK Fiore Basket Valdarda - Libertas Basket Rosa Forlì 40-65

(11-20; 24-41; 34-51)

Forlì: Pierich 3, Vespignani 6, Giorgetti, Montanari 2, Pieraccini 8, Valensin 22, Ronchi 11, Silighini 7, Balestra 6, Ragghianti. Coach: Brighina