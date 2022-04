Basket femminile, la Libertas Rosa cade malamente contro il Valdarda

Cade nuovamente una Libertas Basket Rosa rimaneggiata ma anche molto demotivata in un match contro la Fiore Basket Valdarda che poteva, nonostante le assenze, essere assolutamente alla portata delle forlivesi, che invece riescono a rimanere in partita solo fino al cambio di campo per poi cedere alla lunga alla maggiore precisione e fisicità delle avversarie.

La partita inizia con la sfortuna che si ricorda di essere una grandissima tifosa forlivese, perchè dopo i forfait di Chiabotto e di Guidi, nella primissima azione offensiva Pieraccini ricadendo subisce una distorsione alla caviglia già infortunata, la lunga forlivese riuscirà comunque ad essere ancora nel match seppur molto dolorante. Il vigore offensivo delle padrone di casa regge per 20 minuti riuscendo nel secondo quarto anche a scavare un solco importante ed arrivare ad un incoraggiante +9, ma le ragazze di coach Russo non si perdevano d'animo e guidare da una Lombardo particolarmente ispirata ricucivano lo strappo. Si arrivava al cambio di campo sul 33-30 Libertas.

Nella ripresa però l'atteggiamento della Libertas cambiava completamente e la squadra di coach Annamaria Fantini cominciava purtroppo a sfaldarsi sotto le triple di Lombardo ed i bei canestri di una ottima Bertoni. Il solco tra le due squadre si faceva sempre più grande ed impossibile da ricucire, arrivando così alla sirena finale con un -12 tanto pesante quanto allarmante visto il crollo avuto nei secondi 20' di gioco.

Il tabellino

Libertas Basket Rosa Forlì - Fbk Fiore Basket Valdarda 49-61

Forlì: Balestra 5, Balducci, Vespignani 14, Montanari 2, Giorgetti, Ragghianti 3, Ronchi 10, Guidi, Morsiani 9, Pieraccini 4, Bernabè, Cedrini 2. Coach: Fantini

Valdarda: Patelli, Lombardo 26, Bertoni 13, Meschi, Nonni 2, Yamble 7, Lekre 2, Rastelli 3, Rutigliani , Negri, Longeri. Coach: Russo