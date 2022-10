Basket femminile, la Libertas Rosa parte con il piede giusto: Cesena va ko

Esordio ok per la Libertas Basket Rosa Forlì che nel primo impegno stagionale ha la meglio della Nuova Virtus Cesena in una partita non bellissima, ma nella quale era importante portare a casa i due punti per cominciare il campionato con il giusto slancio. Brighina ha dovuto rinunciare a Montanari, out per un problema fisico, mentre è tornata a vestire una maglia forlivese Luana Silighini ex di turno della partita

In avvio gli attacchi erano piuttosto farraginosi, se da un lato Cesena faticava a trovare la via del canestro, sull’altro fronte alle padrone di casa era il feeling con la retina a mancare, ci pensava il capitano Alice Pieraccini ad aprire le danze con un bel movimento in post basso. Valensin e Ronchi spingevano sull’acceleratore e la Libertas arrivava al primo mini riposo sul +7. Al rientro in campo una tripla di Balestra scaldava il Pala Romiti e i 5 punti consecutivi di Valensin mettevano il punto esclamativo sul primo tentativo di fuga forlivese, suggellato dal canestro da tre punti di Margherita Ragghianti che portava le squadre al cambio di campo con le biancorosse aventi di 13 punti.

Al rientro la zona ostinata di Cesena portava i frutti sperati, e la Nuova Virtus grazie soprattutto ai canestri di Battistini e Currà riportava lo svantaggio sotto la doppia cifra arrivando così all’ultimo riposo sul punteggio di 35-28. Nell’ultima frazione era però la Libertas a riprendere in mano la partita, una tripla di Carolina Valensin e tre canestri importantissimi dell’ottima Alice Balestra mettevano il sigillo finale sulla partita, regalando così a coach Brighina la vittoria all’esordio.

Il tabellino

Libertas Basket Rosa Forli – Nuova Virtus Cesena 47-34

(12-5, 26-13, 35-28)

Forli: Shlyakhtur, Balestra 9, Valensin 14, Vespignani 8, Giorgetti 2, Silighini, Ragghianti 5, Ronchi 4, Pieraccini 5, Pierich, Bernabè. Coach: Brighina

Cesena: Clementi 2, Sabbatani, Zoffoli 1, Battistini 8, Bollini 4, Gori 4, Bertozzi, Currà 9, Nanni 2, Girelli 2, Abati, Sampieri 2. Coach: Lisoni