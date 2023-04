Basket femminile, la Libertas saluta il Pala Romiti con una bella vittoria

La Libertas Basket Rosa si congeda dal Pala Romiti con una bella vittoria contro Fiorenzuola, in un match che nascondeva tante incognite e dove la fisicità delle avversarie poteva giocare un ruolo molto importante. Con una bella prova corale le ragazze di Brighina hanno però saputo confermare quanto di buono fatto vedere in tutto l'arco della stagione

Come di consuetudine le biancorosse iniziavano come un diesel faticando nella prima frazione di gioco e trovando il canestro per la prima volta dopo 6'. L'ottima difesa consentiva però di frenare l'impeto di Fiorenzuola che provava subito a piazzare il break. Valensin e compagne riuscivano però a reagire ma non a portare l'inerzia del match dalla propria parte ed il primo quarto si chiudeva sotto di 8.

Al rientro la Libertas cominciava pian piano a prendere le misure alle avversarie. Montanari suonava subito la sveglia con un canestro pensante e cominciava a creare più di un grattacapo alla difesa emiliana, e una sua tripla a fil di sirena, dava alle forlivesi il primo vantaggio di 1 con il quale si andava al cambio di campo. Dopo l'intervallo lungo Forlì prendeva definitivamente in mano il match, Pieraccini faceva la voce grossa sotto canestro e Vespignani risultava imprendibile in penetrazione costringendo spesso al fallo Fiorenzuola.

Le ragazze di Brighina costruivano così il break decisivo del match e grazie anche ad una tripla di Ronchi andavano all'ultimo riposo sul punteggio di 44-33. La Fiore Basket tentava di rientrare in partita con impeto negli ultimi 10' ma la Libertas non accennava a togliere il piede dall'acceleratore, Silighini sotto canestro trovava con forza canestri di grande classe, e la giovane Silvia Bernabè in un amen piazzava lo strappo decisivo segnando 7 dei suoi 11 punti finali conducendo così le padrone di casa al 57-42 finale che suggellava una grande prestazione di squadra.

Il tabellino

Libertas Basket Rosa Forli – Fiore Basket Fiorenzuola 57-42

(5-13, 27-26, 44-33)

Forli: Balestra 4, Valensin 9, Vespignani 6, Montanari 8, Silighini 8, Ragghianti, Ronchi 7, Pieraccini 4, Pierich, Bernabè 11, Shlyakhtur. Coach: Brighina