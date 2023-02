Basket femminile, tanto amaro in bocca per la Libertas: dopo la lotta arriva il ko in volata

E’una Libertas Basket Rosa Forlì combattiva e mai doma quella che si arrende in volata sul difficilissimo campo di Samoggia. Le ragazze di Brighina dopo un avvio decisamente dove faticavano a trovare il feeling con in canestro e pativano molto l’aggressività difensiva delle avversarie riuscivano a cambiare passo e riportarsi pienamente in partita riuscendo anche a raggiungere il pareggio per poi cedere nelle battute finali alla maggiore precisione delle emiliane.

L’avvio era tutto di marca Samoggia, con un forcing decisivo che spingeva spesso all’errore le ragazze di Brighina, e consentiva alla squadra di Palmieri di piazzare subito un break importante portandosi addirittura in doppia cifra di vantaggio (+16 a metà secondo quarto). Le biancorosse facevano fatica a riordinare le idee ma cominciavano a ritrovare feeling con la retina e ricostruire pian piano la partita. Ronchi particolarmente ispirata, una Vespignani imprendibile e i soliti canestri pesanti di Carolina Valensin facevano si che nella ripresa la Libertas riuscisse a ricucire completamente lo strappo e passare anche in vantaggio grazie ad una bomba pesantissima di Vespignani.

Samoggia però non si perdeva d’animo e manteneva maggiore luicidità nel rush finale potendo così sfruttare al meglio le occasioni e riuscendo a portare in volata a casa i canestri decisivi per aggiudicarsi la vittoria. Molto amaro in bocca per una Libertas Basket Rosa che si è comunque dimostrata una squadra di altissimo livello e soprattutto capace di ribaltare ogni situazione di gioco.

Il tabellino

Forli: Balestra 5, Valensin 11, Vespignani 19, Montanari, Silighini 1, Ragghianti 6, Ronchi 14, Pieraccini 3, Bernabè 2, Shlyakhtur. Coach: Brighina