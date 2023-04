Basket femminile, una Libertas formato All Star stende Scandiano

Prestazioni come quella contro Scandiano per la Libertas Basket Rosa Forlì non sono certo più una sorpresa. Le ragazze di coach Brighina nella difficilissima partita casalinga contro le quotatissime emiliane hanno ancora una volta dimostrato di essere una squadra all'altezza delle prime della classe, mettendo in campo una prestazione fatta di nervi saldi e concretezza nei momenti giusti del match e portando a casa una vittoria quanto mai meritata.

In avvio di partita era Scandiano a provare ad imporre il proprio ritmo al match tentando subito una piccola fuga e piazzando un parziale di 2-11. Ma la reazione forlivese non si faceva attendere, e grazie ad una chirurgica Carolina Valensin ed ai canestri importanti di Vespignani le padrone di casa ricucivano lo strappo ed andavano al primo riposo in ritardo di sole due lunghezze. Anni fa Cesare Cremonini cantava che una Vespa Special risolve i problemi, ed Elisa Vespignani lo confermava nel secondo quarto, quando con gli occhi della tigre cominciava a martellare la difesa emiliana trovando però un ottima risposta in Marino che teneva a galla Scandiano. Si arrivava così al cambio di campo con Forlì avanti di una lunghezza.

Nel secondo tempo la partita diventava più fisica e questo era pane per i denti di Alice Pieraccini che sotto le plance faceva la voce grossa senza concedere nulla alle avversarie. La Libertas provava la fuga con i canestri di Ronchi e Valensin portando il vantaggio anche in doppia cifra ma le ospiti grazie a Balboni riuscivano a rimenere nel match. Non c'era nulla da fare però per Scandiano quando nell'ultimo quarto una incontenibile Vespignani piazzava 7 punti consecutivi che tagliavano e le gambe alle avversarie e spostavano l'inerzia del match definitivamente dalla parte forlivese, arrivando così alla sirena finale con un convincente 64-57 che sottolineava la grande prova delle biancorosse.

Il tabellino

Libertas Basket Rosa Forli – Pallacanestro Scandiano 64-57

(19-21, 37-36, 49-43)

Forri: Balestra 2, Valensin 19, Vespignani 24, Montanari, Giorgetti, Silighini 2, Ragghianti, Ronchi 7, Pieraccini 10, Piericj, Bernabè, Shlyakhtur. Coach: Brighina