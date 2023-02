Basket femminile, una super Libertas Basket Rosa Forlì espugna Scandiano

La Libertas Basket Rosa Forlì si conferma squadra forte e combattiva e con una prova di altissimo livello espugna il campo della Pallacanestro Scandiano. Una prova corale di altissimo livello per le ragazze di coach Brighina abili nel mantenere alto il ritmo del gioco per tutti i 40' e non perdere mai la concentrazione sul match anche nei momenti di difficoltà.

Già in avvio di gara era un festival di triple, alla precisione messa in mostra da Fedolfi e compagne, la Libertas rispondeva con altrettanto senso del canestro grazie alle segnature pesanti di Ronchi, Valensin e Vespignani, riuscendo a mantenere il controllo della gara soprattutto nelle fasi cruciali del quarto ed a andando al primo riposo in vantaggio di 5 punti. Se le mani forlivesi tendevano a raffreddarsi durante il secondo quarto, Scandiano invece si confermava con percentuali altissime nei tiri pesanti riuscendo a ricucire lo strappo e provare una mini fuga prontamente contenuta da Pieraccini e compagne. Si arrivava comunque a riposo con le padrone di casa avanti di 4. Nel terzo periodo saliva in cattedra Martina Ronchi che era decisamente “on fire”, immarcabile per la difesa avversaria e chirurgica nel tiro da 3. La giovane forlivese metteva a segno 12 dei suoi 20 punti finali nella terza frazione riportando avanti seppur di misura le biancorosse. L'ultimo periodo era un vero tira e molla di emozioni. Forlì provava la fuga grazie alle giocate di Valensin e Vespignani, ma Scandiano riusciva a rimanere attaccata la match, ma l'ottima difesa di Silighini e Bernabè ed una scatenata Alice Balestra con 8 punti negli ultimi 5' imprimevano il marchio Libertas definitivamente sulla partita regalando alle forlivesi un vittoria fantastica su un campo difficilissimo.