Basket, fissato il raduno della Pallacanestro Forlì 2.015: si prepara la nuova stagione in A2

Pronta al via la nuova stagione della Pallacanestro Forlì 2.015. Il raduno della squadra, in vista della prossima stagione di Serie A2, è fissato per il 17 agosto. Espletate le ultime visite mediche, nella mattinata, staff e giocatori si ritroveranno alla Unieuro Arena dalle 16:30 alle 17:30 per la consegna del materiale tecnico e di rappresentanza. Alle ore 18:00 (indicative), presso il Parco Otello Buscherini, la squadra sosterrà la prima seduta di allenamento agli ordini del preparatore Massimo Di Giovanni.