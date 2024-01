Basket, Forlimpopoli affronta S.Lazzaro per il match dell'Epifania

Chiuso il 2023 con il passo falso di Ferrara e dopo tre settimane di sosta natalizia, i Baskérs riprendono il loro cammino in campionato attraverso la prima delle sei gare interne (su dieci totali) previste nel girone di ritorno. Ospite di turno per l’Epifania è la Bsl S.Lazzaro, peraltro già sconfitta all’andata per 51-62 in rimonta grazie anche ai 16 punti del capitano, che all’esuberanza dei giovani del proprio florido vivaio ha abbinato l’esperienza del trio Brandani - Govi - Trombetti, tutti in doppia cifra di media.

Appuntamento casalingo che arriva per delineare la grande voglia di riscatto per l’infruttoso viaggio in terra estense e dimostrare sul campo che serve ben altro piglio per continuare a lottare per il podio, nonostante alcuni acciacchi che hanno condizionato il lavoro del gruppo recentemente. Match al via sabato alle 18 al Pala Dimensione Vending di Forlimpopoli.