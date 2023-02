Basket giovanile, l'Under 17 Eccellenza terza alla Novipiù Cup: "E' un grande risultato"

La Novipiù Cup, il torneo nazionale al quale partecipano molti dei migliori settori giovanili U17 italiani, si è chiusa domenica con un risultato eccellente per i ragazzi biancorossi: terzo posto al termine della competizione alle spalle di due vere e proprie “Academy”, Bassano e Stella Azzurra Roma, di un livello decisamente superiore, che hanno nei loro roster tanti giocatori stranieri e partecipano ai migliori tornei europei. Il terzo posto finale ha legittimato quel terzo posto raggiungo dopo le quattro tappe del circuito e che aveva dato accesso agli scontri diretti della tappa finale. Ed è proprio per questo motivo che tale risultato deve essere considerato un vero e proprio successo.

“La cosa che maggiormente si è notata e abbiamo visto nel corso di questa Novipiù Cup, è stato come, tappa dopo tappa, sia migliorato il livello delle squadre e dei singoli ragazzi - afferma Riccardo Pinza, socio della Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015 e presidente dell'attività giovanile -. Come fondatori di questa competizione, siamo contentissimi di questo risultato e del fatto che centinaia di ragazzi in tutta Italia abbiano avuto modo di conoscersi e creare legami che si porteranno dietro. Venendo al nostro risultato sportivo, è stato un vero successo. Arrivare terzi alle spalle di Bassano e Stella Azzurra Roma era qualcosa di immaginabile ed impensabile quando è iniziata la competizione: siamo felici di questo e dell’esperienza fatta dai nostri".

“È un risultato che è il frutto di un percorso di tre anni, reso possibile dalla disponibilità dei ragazzi e delle loro famiglie, ed è ciò che speravamo di raggiungere quando parlavamo di mettere insieme un programma e di creare una cultura sul come fare le cose - afferma coach Lorenzo Gandolfi -. Siamo solo al quarto anno di programmazione, saremo sempre molto esigenti e vorremmo sempre di più vedere i ragazzi diventare persone responsabili. Solo per fare un esempio: lunedì, dopo essere tornati domenica notte da Verona, alcuni ragazzi sono andati a Roseto a giocare con l’Under 19 Eccellenza e altri si sono allenati. Ci alleneremo ancora, e a nessuno dei ragazzi (o dei genitori) è venuto in mente che dovessimo riposarci per giocare mercoledì la Finale Regionale con la Virtus Bologna. Hanno ormai ben chiaro che stanno lavorando per obiettivi molto più alti. A questo, vorrei poi aggiungere che abbiamo giocato la “Final Round” con ragazzi nati e cresciuti in Romagna, e la cosa deve renderci ancora più orgogliosi".

Gandolfi, tornando sulla Novipiù, sottolinea un aspetto: “Novipù Cup è diventata, tappa dopo tappa, una competizione sempre più importante, che ha permesso a tante squadre forti di affrontarsi e confrontarsi in diversi momenti della stagione. A detta di diversi addetti ai lavori, col passare dei mesi, le squadre sono migliorate e cresciute ed il livello si è alzato decisamente”.

I risultati

Forli – Roseto 67-61 (15-20; 33-36; 51-42)

Forli: Gardini, Rosi, Errede 14, Sanviti 14, Pinza 14, Caporossi, Berluti, Ercolani 7, Mustapha 8, Giosa, Lombini 10, Poni.

All: Gandolfi. Ass: Abbondanza, De Mita.

SEMIFINALE

Forli – Stella Azzurra 56-89 (16-19; 35-49; 46-75)

Forli: Gardini 2, Rosi 4, Errede 5, Sanviti 10, Pinza 14, Caporossi 5, Berluti, Ercolani 1, Mustapha 4, Giosa 3, Lombini 6, Poni 2.

All: Gandolfi. Ass: Abbondanza, De Mita.

FINALE 3/ 4 POSTO

Ancona – Forli 67-77 (19-16; 36-48; 56-62)

Forli: Gardini, Rosi, Errede 15, Sanviti 6, Pinza 17, Caporossi 2, Berluti 9, Ercolani 14, Mustapha 12, Giosa 2, Lombini, Poni.

All: Gandolfi. Ass: Abbondanza, De Mita.

CLASSIFICA FINALE

Stella azzurra Roma

Orange Bassano

Unieuro Forlì

Cab Stamura Ancona