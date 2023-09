Basket giovanile, a Forlimpopoli una giornata conviviale all'insegna della palla a spicchi

Importante giornata conviviale nell’ambito del nuovo settore giovanile Junior Basket Cà Ossi Forlì, Baskérs ed Artusiana Basket Forlimpopoli. Al fine di introdurre ed affrontare adeguatamente il nuovo anno sportivo alle porte, il neonato sodalizio ha organizzato per la giornata di sabato un momento di aggregazione per tutte le squadre del gruppo. Sotto l’egida del direttore tecnico Alessandro Tumidei sulle tavole del PalaPicci i ragazzi si alterneranno sul campo dando vita, con i rispettivi coach, a tornei di 3vs3 così suddvisi: ore 15-16 under 15 ed under 17, ore 16-17 under 14 ed under 13 e ore 17-18.15 esordienti 2012 e minibasket. Dalle 16 alle 17.30 andrà invece in scena al PalaVending una partita amichevole fra i gruppi under 17 gold ed under 19 Silver. A chiusura della giornata andrà infine in scena un test match fra i Baskérs Forlimpopoli (serie C) ed Artusiana Basket Forlimpopoli (serie D) in un derby che rievoca il passato recente Dalle 20 all’esterno del Palazzetto sarà possibile cenare presso lo stand Magic Pizza Bio Forlimpopoli appositamente allestito.