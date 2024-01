Basket giovanile, al "Memorial Mario Fabbri" anche due biancorossi della Pieffe 2.015

Torna anche in questo inizio di 2024 il "Memorial Mario Fabbri", la rassegna più importante per le selezioni regionali giovanili in Italia che si svolgerà fino a sabato a Rimini e Santarcangelo. In gara 6 formazioni nel torneo maschile e 8 in quello femminile (7 regioni più le padrone di casa dell’Happy).

La categoria interessata è quella dell’Under 15, dunque i nati nel 2009-2010, e naturalmente è presente e in forze l’Emilia-Romagna. Una selezione, quella allenata da Flavio Rota, che può contare anche su due ragazzi del nostro settore giovanile: Lorenzo Zotti Pavlovic e Davide Jack Bonomi. La formula prevede, per il torneo maschile, un girone all’italiana, quindi ben cinque partite.

L’Emilia-Romagna affronterà mercoledì alle 18 il Friuli-Venezia Giulia (Carim), giovedì alle 9 il Veneto (PalaFlaminio) e alle 17.30 la Lombardia (PalaSgr), venerdì alle 16 la Toscana (PalaFlaminio) e sabato alle 11.30 il Lazio (PalaSgr).