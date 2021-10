Basket giovanile, al via il campionato dell'Under 17 Eccellenza

Nel corso del week end prenderà il via anche il campionato giovanile dell’ Under 17 Eccellenza,al quale parteciperanno fra le otto squadre del girone B anche i Baskérs Forlimpopoli. Sotto la guida quest’anno di coach Alessio Agnoletti e del valido assistente Rodolfo Rombaldoni la giovane compagine artusiano debutterà già sabato fra le mura amiche del PalaPicci (ore 16) contro One Team basket Forlì, per poi misurarsi in serie con le varie formazioni inserite nel raggruppamento della prima fase.