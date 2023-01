Basket giovanile, bella vittoria dell'Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015

Ricomincia nel migliore dei modi il campionato dell’Under 19 Eccellenza, che nella prima gara del 2023 batte in casa Metauro Fossombrone con un ampio margine. Partita indirizzata fin dai primi minuti per i mercuriali, che sono poi bravi, un quarto dopo l’altro, ad aumentare il vantaggio fino al 104-64 finale. Era l’ultima gara del girone di andata, che viene chiuso con un ottimo secondo posto. La settimana prossima, sempre al Villa Romiti, prima di ritorno contro la Virtus Siena. In settimana torneranno in campo anche Under 17 Eccellenza (mercoledì, ore 18:30 al Villa Romiti) e Under 15 Eccellenza (sabato, ore 16:00, al Villa Romiti).

Il tabellino della gara dell’Under 19 e la classifica aggiornata

Under 19 Eccellenza

Unieuro Forlì – Metauro Bk 104-64 (24-17; 45-35; 72-47)

Forlì: Munari 15, Borciu 8, Zilio 4, Moretti 18, Benzoni 19, Bellini 10, Errede 11, Bandini 10, Palazzi 2, Lombini 3, Sanviti, Mariuzzo 4.

All. Grison Ass. Gandolfi, de Mita, Abbondanza

La classifica: Pesaro 22; Forlì 16, Siena 16; Cab Stamura Ancona, Roseto 14; Metauro Fossombrone, Lanciano, Angels Santarcangelo, Bramante Pesaro, BSL San Lazzaro 10; Perugia 2, Umbertide 0.