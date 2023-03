Basket giovanile, convocazione in Nazionale Under 16 per Giovanni Ercolani e Max Mustapha

Due giocatori delle giovanili della Pallacanestro Forlì 2.015 convocati per la Nazionale Under 16. Si tratta di Giovanni Ercolani e Max Mustapha. A loro, si va ad aggiungere come “riserva a casa”, Julian Gardini. I biancorossi prenderanno parte al raduno che si svolgerà a Seregno dal 5 all’8 aprile, e saranno impegnati nelle due amichevoli contro la Spagna che si giocheranno il 6 ed il 7 aprile alle 19.