Basket giovanile, David Jack Bonomi e Lorenzo Zotti Pavlovic al raduno della Nazionale Under 15

Giovani talenti crescono. Gli atleti del settore giovanile della Pallacanestro Forlì 2.015 David Jack Bonomi e Lorenzo Zotti Pavlovic sono stati convocati dal Settore Squadre Nazionali per il raduno della Nazionale Under 15 che si terrà a Novarello dal 25 al 28 aprile. Una notizia accolta "con soddisfazione" dalla società di via Corridoni, protagonista di un progetto di valorizzazione del settore giovanile cestistico.