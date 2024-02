Basket giovanile, dopo la sconfitta a Bologna l'Under 19 trova il riscatto contro Perugia

Con l'Under 17 Eccellenza ancora ferma, in attesa di iniziare la prestigiosa fase interregionale, e l'Under 15 a lavorare in palestra in attesa di recuperare due giornate, è scesa in campo la sola Under 19, sconfitta a Bologna dalla Stars, dopo la vittoria casalinga contro Perugia. Per consultare i roster, i calendari e rimanere aggiornati sul settore giovanile biancorosso con un semplice tap sul proprio smartphone; basta scaricare la nuova App della Pallacanestro Forlì 2.015 disponibile sia per Apple (https://bit.ly/AppPF2015-iOS che per dispositivi Android https://bit.ly/AppPF2015-Andr).

Stars Bologna - Unieuro Forlì 108-63 (28-20; 50-38; 85-53)

Munari 10, Borciu 13, Gobbo 5 ,Baldisserri 9, Zilio 6, Bellini 11, Errede, Galarza 4, Sanviti 3, Ercolani, Poni, Lombini 2. All.: Grison Ass.: De Mita e Abbondanza.

Unieuro Forlì - Perugia 99 - 55 (23-11; 50-25; 76-38)

Ercolani 4, Casali 4, Sanviti 4, Lombini, Baldisserri 8, Bellini 20, Munari 12, Borciu 7, Gobbo 15, Zilio 14, Errede 5, Galarza 6

All.: Grison. Ass.: De Mita, Mazzotti, Abbondanza.

Classifica alla 6^ Giornata di ritorno

VL Pesaro 30, Cab Stamura Ancona 26, Unieuro Forlì 22, Roseto Academy* 22, Unibasket Lanciano 20, RBR Angels* 20, Fortitudo103 Academy* 16, Virtus Bologna 14, Stars Basket Bologna 10, Bramante Basket 8, Pall. Colleferro* 4, Perugia Basket 4.

*Una partita in più.