Basket giovanile, due sorrisi per la OneTeam: l'Under 17 Eccellenza cede a Ravenna nell'ultimo quarto

Due vittorie ed una sconfitta. Questo il bilancio dell'OneTeam Basket Forlì, impegnata nei campionatiUnder 15 Eccellenza, Under 16 Gold e Under 17 Eccellenza. Sorriso a "90 carati" per l'Under 16 Gold, vincente a Imola contro la Virtus: 41-90 il tabellino, con la squadra di coach Gandolfi sempre in controllo. Avanti sin dal primo quarto (4-12), i mercuriali hanno dilagato nel secondo (13-39 il parziale a fine primo tempo) e terzo quarto (21-66), concedendo 20 punti negli ultimi 10 minuti, ma realizzandone 24. E' Moustapha con 15 punti il miglior marcatore. Hanno marcato il tabellino anche Rosi 4, Pinza 4, Lombini 9, Giosa 11, Sanviti 4, Errede 14, Balistreri 6, Poni 15, Mariuzzo 5, Ercolani 2 e Mazzoni 1.

L'Under 15 Eccellenza ha concesso solo 52 punti alla Fortitudo Bologna, doppiandola nel punteggio. Partenza a razzo nel primo quarto (25-9), prendendo il largo anche nel secondo (54-23). Il film della partita non è cambiato nel secondo tempo, con la squadra di Ruggeri a chiudere con 88 punti. In doppia cifra Lolli e Gardini con 16 punti, Ercolani con 14 e Mustafa con 12. A segno anche Lecci 5, Bassi 4, Malaguti 4, Spagnoli 8 e Coralli 9. Va al Junior Basket Ravenna il derby in Under 17 Eccellenza, con il One Team sconfitto per appena quattro punti (72-68) dopo esser stato avanti nei primi tre quarti (10-11; 25-31; 53-58). Questo il tabellino: Pinza 3, Giosa 2, Sanviti 11, Errede 2, Casadei 8, Munari 12, Pulito 12 e Borciu 18.