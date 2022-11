Basket giovanile, due vittorie e altrettanti ko per gli under della Pieffe 2.015

Due vittorie e due sconfitte per i ragazzi del settore giovanile della Pallacanestro Forlì 2.015. Vincono una partita tirata e che si è decisa solo nel finale gli Under 19 Eccellenza (che rimane seconda in classifica), ed ottengono il successo anche gli Under 17 Gold. Sconfitta a Cesenatico per l’Under 17 Eccellenza, cadono anche gli Under 15 dopo un tempo supplementare ed una gara divertente.

I tabellini

Under 19 Eccellenza

Unieuro Forlí -BSL San Lazzaro 76-73 (18-18; 36-36; 59-53)

Forlì: Munari 16, Borciu 4, Bellini 4 Moretti 24, Rosi, Benzoni 12, Errede 3, Giosa, Pinza 11, Berluti, Lombini 2 , Palazzi.

All Grison Ass Gandolfi – de Mita

La classifica: Pesaro 14; Forlì 12, Metauro Fossombrone, Roseto, Cab Stamura Ancona 10; Lanciano, Virtus Siena 8; BSL San Lazzaro, Angels Santarcangelo, Bramante Pesaro 6; Perugia 2, Umbertide 0.

Under 17 Eccellenza

Pol 2000 Cesenatico – Unieuro Forlí 81-74 (24-25; 45-43; 62-57)

Forlì: Pinza 7, Sanviti 6, Lombini 16, Giosa 1, Berluti 5, Errede 20, Mustapha 4,Gardini 2 , Ercolani 8, Poni, Rosi 5.

All. Gandolfi Ass. Grison-de Mita

La classifica: Forlì 14, Stars Bologna, San Lazzaro 12; Pol 2000 Cesenatico 10; S.G. Fortitudo, International Imola 8; Cestistica Argenta, Compagnia dell’Albero RA 2; Angels Santarcangelo 0.

Under17 Gold

AICS – Unieuro Forlì 54-56 (13-20; 26-33; 37-50)

Forlì: Mariuzzo 11, Balistreri 10, Mazzoni, Lolli 2, Bassi 9, Coralli, Malaguti 6, Rambelli, Fiorini 2, Spagnoli 2, Zoli 2, Bergantini 12.

All: Ruggeri. Ass: Mazzotti

Under 15 Eccellenza

Unieuro Forlì – Comp. Albero Ravenna 70 – 75 (d1ts) (20-15; 43-33; 52-50; 65-65)

Forlì: Saragoni 2, Plachesi 10, Mantovani 15, Ravaioli 9, Bartoletti 7, Tassiello 2, Zoli, Giudici 1, Musacchi 9, Simon 1, Apparuti 8, Zattoni 6.

All: Grison. Ass: Mazzotti, de Mita, Abbondanza

La classifica: San Lazzaro 12: Rimini 10; Pol. 2000 Cesenatico, Stars Bologna 8; Compagnia dell’Albero Ravenna, Cestistica Argenta 6; Forlì, Raggisolaris Faenza 2; Fortitudo 103 0.