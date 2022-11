Basket giovanile, filotto di vittorie: l'Under 17 Eccellenza protagonista al Trofeo Lido delle Rose di Roseto

Quattro giorni da incorniciare per i ragazzi dell’Under 17 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015, che chiudono con 4 vittorie in altrettante gare alla “Novipiù Cup Trofeo Lido delle Rose”, il torneo al quale partecipano alcune delle migliori squadre della categoria del panorama italiano. Le quattro vittorie hanno permesso ai biancorossi di chiudere al primo posto il trofeo, al pari di Bassano, Cantù e Stella Azzurra, risultata vincitrice per via del quoziente canestri. "Esperienze come questa, che ci portano ad affrontare formazioni di spessore, permettono di confrontarsi con realtà consolidate, tra le migliori a livello nazionale - spiegano dalla Pieffe 2.015 -. Ed i nostri ragazzi sono stati all’altezza, dimostrandosi competitivi e preparati anche per gare di questo genere".

I tabellini

I giornata: Pall.Reggiana – Unieuro Forlì 63-86 (10-26; 32-42; 49-67)

Forlì: Pinza 23, Mustapha 9, Errede, Ercolani 7, Giosa 9, Balistreri 2, Lombini 9, Fini 12, Gardini 2, Mariuzzo 5, Berluti 8, Sanviti.

All. Gandolfi Ass de Mita-Abbondanza.

II giornata: Unieuro Forlí -Stamura Ancona 70-62 (18-16; 41-32; 50-51)

Forlì: Pinza 14, Mustapha 6, Errede 5, Ercolani 4, Giosa 3, Balistreri, Lombini 21, Fini , Gardini , Mariuzzo 2, Berluti Sanviti 15.

All. Gandolfi Ass de Mita-Abbondanza

III giornata Varese Academy – Unieuro Forlí 55-64 (13-17; 21-35; 40-48)

Forlì: Pinza 8, Mustapha 4, Errede 5, Ercolani 12, Giosa 2, Balistreri 1, Lombini 9, Fini 7, Gardini 2, Mariuzzo 1, Berluti 11, Sanviti 2.

All. Gandolfi Ass de Mita-Abbondanza

IV giornata: Unieuro Forlí – Tezenis Verona 59-55 (18-14; 31-21; 46-37)

Forlì: Pinza 13, Mustapha 8, Poni 3, Ercolani 2 , Giosa 6, Balistreri, Lombini 6, Fini 5, Gardini 2, Mariuzzo , Berluti 2 Sanviti 12.

All. Gandolfi Ass de Mita-Abbondanza.