Basket giovanile, Under 17 Eccellenza super: si giocherà contro la Virtus Bologna il titolo di campione regionale

Si è chiuso con la vittoria contro Imola per 50-67 la prima parte della stagione dei nostri ragazzi dell’Under 17 Eccellenza. Una vittoria, la quindicesima in sedici gare di campionato, che ha sancito definitivamente il primo posto in un girone controllato e dominato fin dall’inizio. Avere chiuso in testa questa prima fase porterà a giocarsi il titolo di campione regionale contro la Virtus Bologna, che ha vinto l’altro girone dell’Emilia Romagna: le sfide si disputeranno mercoledì 22 febbraio (a Forlì) e sabato 25 febbraio (a Bologna).

Ma non è tutto: essere arrivati primi implica anche avere l’accesso diretto alla fase interregionale successiva, che era il grande obiettivo di inizio stagione ed è stato raggiunto in maniera diretta senza passare da altri spareggi. Nel “Girone Interregionale” si sfideranno le squadre migliori qualificate tra Lombardia, Piemonte e Veneto/Trentino o Friuli. La vittoria del girone è la base sulla quale andare a costruire i prossimi mesi e i prossimi impegni.