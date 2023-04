Basket giovanile, gioia per la Pieffe 2.015: l'Under 16 vince la Roseto Visit Cup

Sono state giornate di Tornei per le selezioni giovanili della Pallacanestro Forlì 2.015. Grande soddisfazione per l’Under 16, che si è aggiudicata la “Visit Roseto Cup” al termine di un percorso quasi netto: il secondo posto al termine del girone di qualificazione, ha portato a giocare la semifinale contro Bassano, prima classificata nell’altro girone. La vittoria per 55-62 in quella partita, ha permesso così di avere accesso alla finalissima, vinta contro Crocetta Torino col punteggio di 74 a 66, nel re-match della sfida persa nel girone. Esperienza positiva anche per l’Under 13 che chiude al 14esimo posto il prestigioso “International “Tournment Città di Ferrara”: la selezione biancorossa era composta da ragazzi provenienti da squadre che collaborano con con la Pieffe 2.015 per l’attività giovanile (Aics e Cà Ossi) e squadre della Romagna (Cesena Basket 2005 e Cervia-Cesenatico).

I tabellini

Finale: Unieuro Forlì – Crocetta 74 – 66 (17-12; 41-30; 60-43)

Forlì: Osayomwanbo, Gardini 4, Sansovini 3, Pezzi 6, Berluti 24, Ercolani 23, Lolli 6, Bassi 4, Giudici 4

All. Gandolfi Ass. Abbondanza, Mazzotti

Semifinale: Bassano – Unieuro Forlì 55 – 62 (11-12; 29-29; 40-40)

Forlì: Osayomwanbo 3, Gardini 8, Sansovini, Pezzi 2, Berluti 16, Ercolani 28, Lolli 1, Bassi 2, Giudici 2

All. Gandolfi Ass. Abbondanza, Mazzotti

Crocetta – Unieuro Forlì 69 – 66 (24-20; 41-37; 59-50)

Forlì: Osayomwanbo, Nocerino 4, Gardini 5, Sansovini 3, Pezzi 2, Berluti 22, Ercolani 13, Lolli, Bassi 7, Mantovani 6, Giudici 4

All. Gandolfi Ass. Abbondanza, Mazzotti

Gallarate – Unieuro Forlì 66 – 71 (24-14; 39-36; 49-56)

Forlì: Osayomwanbo. Gardini 8, Nocerino 15, Sansovini 5, Pezzi, Berluti 10, Ercolani 20, Lolli 7, Bassi 2, Mantovani 2, Giudici 2

All. Gandolfi Ass. Abbondanza, Mazzotti

Unieuro Forlì – Cordenons 82 – 56 (20-12; 42-24; 68-39)

Forlì: Giuseppe NE, Nocerino 7, Gardini 13, Sansovini 4, Macrí 6, Pezzi 4, Berluti 14, Ercolani 9, Lolli 7, Bassi 4, Mantovani 4, Giudici 10

All. Gandolfi Ass. Abbondanza, Mazzotti

Under 13

Virtus Bologna – Forlì 76 – 51

Padova – Forlì 76 – 59

Forlì – Reggiana 105 – 54

Basket San Lazzaro –Forlì 87 – 62