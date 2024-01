Basket giovanile, il Bramante espugna il Villa Romiti. L'Under 19 Eccellenza finisce ko

Nella terza giornata di ritorno l'Under 19 Eccellenza segna il passo in classifica e lascia i due punti in palio sul parquet del VillaRomiti al Bramante Basket. Gli ospiti si sono imposti col punteggio di 69 a 66. Per i biancorossi in dubbia cifra Zilio con 19 punti e Munari con 18. Ora la squadra di coach Grison è a sei lunghezza dalla capolista Pesaro, che guida con 26 punti. Sconfitta anche l'Under 17, per mano di Ferrara (91 a 70), mentre l'Under 15 ha fatto suo il derby di Faenza all'overtime col punteggio di 94 a 88.

Under 19 Eccellenza

Unieuro Forlì - Bramante Pesaro 66 - 69 (22-21; 36-43; 48-51)

Ercolani, Poni, Sanviti, Baldisserri 2, Bellini 12, Munari 18, Borciu 8, Gobbo 5, Zilio 19, Errede 2, Galarza. All.: Grison. Ass.: De Mita, Abbondanza, Mazzotti

Classifica alla terza giornata di ritorno

VL Pesaro 26, Cab Stamura Ancona 22, Unieuro Forlì 20, Roseto Academy 18, Unibasket Lanciano 16*, RBR Angels 16, Fortitudo103 Academy 14, Virtus Bologna 12, Stars Basket Bologna* 6, Pall. Colleferro 4, Perugia Basket* 4, Bramante Basket* 4.

*Una partita in meno.

Under 17 Eccellenza

Unieuro Forlì - Vis Ferrara 2008 70 - 91 (16-24; 37-43; 51-67)

Tabellino: Zotti 6, Ercolani 21, Georgescu 5, Bonomi 2, Casali 2, Della Chiesa 5, Mantovani 7, Berluti 10, Bassi, Pedrotti, Osaymwanbo 4, Gardini 8. All.: Gandolfi. Ass.: De Mita, Pillastrini, Abbondanza

Classifica Poule Naz. F - Seconda giornata di ritorno

Vis 2008 Ferrara 8, Pall.2014 Fulgor Fidenza 4, Unieuro Forlì 2, Pol. Pontevecchio Bologna 2.

Under 15 Eccellenza

Raggisolaris Faenza - Unieuro Forlì 88 - 94 (dts) (32-19; 44-41; 70-66; 80-80)

Castagnoli, Grandini 12, Gimelli, Zotti 4, Pasini, Sirri 8, Gondoni D, Gondoni J, Capacci 9, Bacchilega 12, Rusticali 24, Clabacchi 24. All.: Grison. Ass.: Mazzotti e Abbondanza

Classifica alla prima giornata di ritorno

BSL San Lazzaro 24, Insegnare Bk Rimini** 22, Pall. Reggiana* 22, Unieuro Forlì* 20, S.G. Fortitudo 20, Virtus Bologna* 18, Fulgor Fidenza* 14, Vis 2008 Ferrara 10, Raggisolaris Academy Faenza* 10, Modena Basket 8, Internationale Imola 8, Benedetto 1964 Cento** 4, Fortitudo103 Academy* 2, Pol. G.Masi Casalecchio** 2. **Due partite in meno.*Una partita in meno.