Basket giovanile, in campo i ragazzi della OneTeam: sorride l'Under 17 Eccellenza

Sono scesi in campo nei giorni scorsi i ragazzi dell’Under 15 Eccellenza e dell’Under 17 Eccellenza della OneTeam Basket Forlì. Entrambe le compagini sono allenate da coach Gandolfi. L'Under 15 Eccellenza è capitolata contro la Polisportiva Ravenna col punteggio di 66 a 41 (16-14; 38-21; 53-31). Questo il tabellino Saragoni, Zoli 2, Spagnoli 2, Malaguti 2, Lolli 4, Lecci, Fiorini, Gardini 2, Bassi 4, Coralli, Ercolani 6 e Mustapha 19 (assistenti Abbondanza e Mazzotti). Vittoria per l'Under 17 Eccellenza contro i Baskers Forlimpopoli per 71 a 93 (13-25; 25-44; 49-68). Questo il tabellino Rosi 4, Pinza 19, Lombini 12, Giosa 8, Sanviti 2, Errede 4, Casadei 6, Balistrieri 1, Munari 13, Pulito 9, Moustapha 1 e Borciu 14 (assistente Abbondanza).