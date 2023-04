Basket giovanile, l'Under 17 dei Baskers al prestigioso torneo di Vienna

Esperienza in terra austriaca per i giovani cestisti dei Baskérs Forlimpopoli. Infatti la formazione under 17 del coach Enrico Ronci e per l’occasione dal vice Riccardo Gorini, alla presenza di buona parte dello staff dirigenziale, ha partecipato al prestigioso torneo di Vienna, giunto alla 31esima edizione e riservato a compagini continentali e non (per l’occasione 551 iscrizioni, record assoluto, con rappresentative canadesi e saudite). A prescindere dal risultato sportivo (1 gara vinta coi tedeschi del TSV 1880 Wassemburg e due perse con Bonn-Röndorf e Karaj Tirana), scritta una pagina umana e sportiva sia per quanto concerne i 16 atleti presenti che per tutto l’entourage a bordo. Un viaggio che rappresenta una tappa importante per tutti i ragazzi, nel loro percorso di crescita e nel contempo umano, sviluppando conoscenza sulle proprie capacità ed amore verso il basket. Per la società un primo importante passo internazionale verso un costante processo di crescita, come trampolino di lancio verso un futuro sempre maggiormente imperniato sul settore giovanile.