Basket giovanile, l'Under 17 Eccellenza blinda il primato: in pugno la qualificazione alla Fase Interregionale

L’Under 17 Eccellenza blinda il primo posto nel girone con due giornate di anticipo, raggiungendo così un primo obiettivo stagionale e dando continuità, anche nei risultati, all’ottimo percorso fatto in questi anni. La squadra di coach Gandolfi ha vinto largamento contro San Lazzaro, in una sfida decisiva giocata con energia, entusiasmo e convinzione. Il tabellino finale recitava il punteggio di 107 a 75, con ben sette giocatori in doppia cifra: sugli scudi Lombini di 20 punti, mentre Mustapha si è distinto anche per i 10 rimbalzi catturati. I ragazzi giocheranno contro la prima classificata nel “Girone Emilia” per il titolo di campione regionale ma, cosa ben più importante, questo risultato permette di qualificarsi per la “Fase Interregionale”, in uno degli otto gironi che si creeranno in tutta Italia. Vince anche l’Under 19 Eccellenza, che ha la meglio su Perugia al “Villa Romiti”, e che svolta la gara nel secondo quarto. Sconfitte Under 17 Gold e Under 15 Eccellenza.

I tabellini

Under 19 Eccellenza

Unieuro Forlí – Perugia 84-49 (18-15; 45-19; 61-37)

Forlì: Munari 9, Borciu 8, Zilio 4, Errede 4, Benzoni 15, Palazzi, Bellini 25, Pinza 14, Lombini 2, Mustapha 3, Berluti, Mariuzzo.

All. Grison Ass. Gandolfi, de Mita, Abbondanza

La classifica: Pesaro 26; Forlì 20, Cab Stamura Ancona 20; Virtus Siena, Virtus Roseto 18; Bramante Pesaro, Lanciano, Metauro Fossombrone 12; Angels Santarcangelo, BSL San Lazzaro 10; Perugia 4, Umbertide 0.

Under 17 Eccellenza

Unieuro Forlì- BSL San Lazzaro 107- 75 (25-22; 56-41; 66-52)

Forlì: Gardini, Rosi 4 , Mariuzzo 5, Errede 14, Sanviti 2, Pinza 19, Berluti 11, Ercolani 10, Giosa 10, Lombini 20, Mustapha 12 (10 rimbalzi), Poni.

All. Gandolfi Ass. Abbondanza – Grison- de Mita

La classifica: Forlì 26; Stars Bologna 24; San Lazzaro, Pol 2000 Cesenatico 20; International Imola 18; S.G. Fortitudo 12; Angels Santarcangelo 6; Cestistica Argenta, Compagnia dell’Albero RA 4.

Under17 Gold

Cesena Basket – Unieuro Forlì 71-44 (16-8; 34-17; 48-30)

Forlì: Balistreri 9, Mazzoni 2, Bassi 4, Coralli 12, Malaguti 5, Rambelli 4, Fiorini 4, Spagnoli 2, Accorsi NE, Zoli, Lecci 2, Ravaioli

All: Ruggeri. Ass: Mazzotti, Abbondanza

La classifica: Basket 2005 Cesena 16; Basket Riccione 14; Castel San Pietro, Raggisolaris Academy 12; Ozzano, BSL S. Lazzaro 10; Forlì 8; International Imola 8; Titano San Marino 6; AICS Junior Forlì, Scuola Basket Ferrara, Benedetto 1964 Cento 2.

Under 15 Eccellenza

Pol. Cesenatico Unieuro Forlì 82 – 59 (30-10; 46-28; 65-40)

Forlì: Saragoni 2, Manoni 2, Plachesi 17, Bartoletti 10, Zoli 4, Giudici 6, Bronzi 6, Musacchi 6, Tamburello, Stefan 2, Zattoni 2 Naldini 2.

All: Grison. Ass: Mazzotti, de Mita, Abbondanza

La classifica: San Lazzaro 22; Pol. 2000 Cesenatico 18; Rimini, Stars Bologna 16; Cestistica Argenta, Compagnia dell’Albero Ravenna 10; Raggisolaris Faenza 6; Forlì 4; Fortitudo 103 0.