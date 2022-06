Basket giovanile, l'Under 17 Eccellenza cerca il pass per le "Finali Nazionali": si gioca il tutto per tutto al Villa Romiti

Si è disputato il primo atto dello spareggio per accedere alle “Finali Nazionali” per l'Under 17 Eccellenza della OneTeam Basket Forlì. Una partita dura e giocata con grande aggressività, che si è chiusa a punteggio basso ed il finale è stato 59-46 a favore dei padroni di casa dell'Unibasket Lanciano. Ma la testa è già alla partita di ritorno: si gioca sabato pomeriggio, alle ore 18.30 al Villa Romiti. "C’è bisogno di tanti tifosi per sostenere e trascinare questi ragazzi, per ribaltare il punteggio", è l'appello della società. La speranza è di vedere la stessa cornice di pubblico che aveva assistito al match dell'Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Forlì contro Treviso.

Il tabellino

Unibasket Lanciano-Forlì 59-46 (16-9; 28-21; 45-36)

Forli: Borciu 14, Gardini, Casadei 4, Mariuzzo, Sanviti, Pinza 11, Pullito 2, Munari 7, Ercolani, Mustapha 3, Giosa, Lombini 5.

All. Gandolfi Ass. Grison, De Mita.