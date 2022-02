Basket giovanile, l'Under 17 Eccellenza della One Team alla prestigiosa College Cup

L'Under 17 Eccellenza della One Team è stata invitata per partecipare alla College Cup, il torneo organizzato da College Basketball che si svolgerà a Borgomanero dal 26 al 28 febbraio. "È con grande soddisfazione che parteciperemo a questo torneo, al quale prenderanno parte alcune delle migliori formazioni italiane della categoria: oltre a noi e ai padroni di casa di Borgomanero saranno presenti anche Olimpia Roma (prima nel suo campionato nel Lazio), Vanoli Cremona, Stella Azzurra Roma, Firenze Academy, Derthona Basket, e Virtus Siena", annunciano dalla società. Sabato il debutto sarà alle 18 contro l'Olimpia, mentre domenica si giocherà alle 9 contro la Virtus Siena e alle 15 contro Cremona. Sulla base dei risultati ottenuti, nella giornata di lunedì si svolgeranno poi le finali per assegnare le 8 posizioni della graduatoria.