Basket giovanile, l'Under 17 Eccellenza della Pallacanestro Forlì corsara anche ad Argenta

Vince nettamente l’Under 17 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015, che, superando Argenta, vince la sua quarta gara in altrettante giocate e si consolida in testa alla classifica. Sconfitta invece per l’Under 19 Eccellenza: al Villa Romiti Pesaro ha la meglio in un secondo tempo nel quale solca il margine di vantaggio.

In settimana, appuntamenti per l’Under 15 Eccellenza che martedì sera scenderà in campo a Faenza e sabato sul campo di Argenta. Secondo impegno in pochi giorni per l’Under 19, impegnata mercoledì ad Ancona.

I tabellini

Under 19 Eccellenza

Unieuro Forlí -VL Pesaro 49-86 (12-15; 32-35; 34-71)

Forlì: Bandini 13, Lombini, Zilio 8, Mustapha, Borciu 3, Pinza, Moretti 6, Giosa, Benzoni 4, Palazzi, Munari 8, Bellini 7.

All. Grison. Ass. Abbondanza – De Mita.

La classifica: Pesaro 8; Forlì, Lanciano, Cab Stamura, Roseto 6; Metauro Basket, Virtus SI 4; Bramante, BSL San Lazzaro, Perugia, RBR Angels 2; Umbertide 0.

Under 17 Eccellenza

Argenta – Unieuro Forlì 46-87 (11-30; 21-43; 36-68)

Forlì: Pinza 29, Ercolani 2, Sanviti ne, Errede ne, Lombini 13, Fini 4, Berluti 12, Giosa 4, Mustapha 8, Poni 10, Guardigli 5. Rosi ne.

All. Gandolfi. Ass. Abbondanza – De Mita.

La classifica: Forlì, San Lazzaro, Stars Basket 8; International Imola, S.G. Fortitudo 6; Pol 2000 Cesenatico, Cestistica Argenta 2; Compagnia dell’Albero, RBR Angels 0.