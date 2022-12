Basket giovanile, l'Under 17 Eccellenza fa suo il derby contro Ravenna

Vince ancora l’Under 17 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015, che si conferma in testa al suo girone. Nell'ultimo incontro la squadra di coach Gandolfi ha infatti sconfitto Ravenna con il punteggio di 75 a 54, in totale controllo sin dal primo quarto. Errede è stato il miglior marcatore con 20 punti, uno in più di Sanviti. In doppia cifra anche Berluti con 12 punti. Negli scorsi giorni, invece, sconfitta nel finale contro la Bramante Pesaro per l’Under 19 Eccellenza, che però mantiene il secondo posto in classifica. Sconfitta anche per l’Under 17 Gold contro il Titano San Marino col punteggio di 73 a 39.

I tabellini

Under 19 Eccellenza

Unieuro Forlí – Bramante Pesaro 59-60 (16-22; 39-32; 55-51)

Forlì: Munari 4, Borciu 11, Moretti 9, Rosi ne, Benzoni 6, Errede 4, Pinza 9, Berluti ne, Ercolani ne, Palazzi 5, Sanviti, Zilio 11.

All Grison. Ass Gandolfi, de Mita

La classifica: Pesaro 20; Forlì 14, Roseto, Siena, Cab Stamura Ancona 12; Metauro Fossombrone, Bramante Pesaro, Angels Santarcangelo 10; BSL San Lazzaro, Lanciano 8; Perugia 2, Umbertide 0.

Under 17 Eccellenza

Unieuro Forlí – Ravenna 75-54 (24-19; 47-32; 62-43)

Forlì: Pinza 4, Sanviti 19, Giosa 6, Errede 20, Mustapha 2, Berluti 12, Lombini 2, Ercolani 5, Rosi, Poni 4, Mantovani 1, Giudici.

All. Gandolfi Ass. Grison, de Mita, Abbondanza.

La classifica: Forlì 20; Stars Bologna 18; San Lazzaro 16; Pol 2000 Cesenatico, International Imola 12; S.G. Fortitudo 8; Compagnia dell’Albero RA 4; Cestistica Argenta, Angels Santarcangelo 2.

Under17 Gold

Titano San Marino – Unieuro Forlì 73-39 (25-13; 38-24; 47-31)

Forlì: Valentini, Mariuzzo 4, Bassi 10, Coralli 6, Malaguti, Rambelli, Fiorini , Spagnoli 10, Accorsi, Zoli 2, Bergantini 7, Lecci.

All: Ruggeri. Ass: Mazzotti, Abbondanza

La classifica: Basket 2005 Cesena, Basket Riccione, Ozzano, Castel San Pietro 8; Raggisolaris Academy 6; Forlì, Bsl San Lazzaro, International Imola, Titano San Marino 4; , AICS Junior Forlì 2; Benedetto 1964 Cento, Scuola Basket Ferrara 0.