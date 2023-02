Basket giovanile, l'Under 17 Eccellenza fa suo il match contro Cesenatico e consolida la leadership

LUnder 17 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015 consolida la leadership del campionato. I biancorossi allenati da coach Gandolfi hanno infatti vinto l'importante sfida contro Cesenatico, salendo a quota 28 punti in classifica, con due lunghezze di margine slla Stars Romagna. Da segnalare nel 64-51 per i mercuriali, avanti sin dal primo quarto, i 20 punti di Sanviti ed i 13 di Mustapha. Sconfitta invece per l’Under 19 Eccellenza di coach Grison, che ha ceduto il passo alla capolista Pesaro col punteggio di 71 a 54, così come l’Under 17 Gold di coach Mazzotti è stata superata da Castel San Pietro col punteggio di 61 a 54 per gli ospiti.

I tabellini

Under 19 Eccellenza

VL Pesaro – Unieuro Forlí 71-54 (18-8; 35-27; 61-44)

Forlì: Munari 5, Borciu 4, Zilio 15, Errede 5, Benzoni 3, Bandini 11, Palazzi, Bellini, Pinza 4, Lombini, Berluti, Mustapha 7.

All.Grison Ass. Gandolfi-de Mita

La classifica: Pesaro 28; Forlì 20, Cab Stamura Ancona 20; Virtus Siena 20; Virtus Roseto 18; Bramante Pesaro, Lanciano, Angels Santarcangelo 14; Metauro Fossombrone 12; BSL San Lazzaro 10; Perugia 4, Umbertide 0.

Under 17 Eccellenza

Unieuro Forlí – Cesenatico 64-51 (22-10; 30-27; 51-36)

Forlì: Pinza 5, Sanviti 20, Giosa 6, Errede 6, Mustapha 13, Berluti 3, Ercolani 7, Lombini , Rosi, Mariuzzo 2, Poni, Gardini 2.

All. Gandolfi Ass. Grison, de Mita, Abbondanza.

La classifica: Forlì 28; Stars Bologna 26; San Lazzaro 22; Pol 2000 Cesenatico, International Imola 20; S.G. Fortitudo 12; Angels Santarcangelo 6; Cestistica Argenta, Compagnia dell’Albero RA 4.

Under17 Gold

Unieuro Forlì – Castel S. Pietro 54-61 (7-20; 28-30; 41-48)

Forlì: Balistreri 10, Bassi 9, Coralli 7, Rambelli 3, Fiorini 3, Spagnoli 11, Accorsi 2, Zoli, Saragoni 2, Plachesi 5, Bartoletti 2.

All: Mazzotti. Ass: Abbondanza

La classifica: Basket 2005 Cesena 18; Basket Riccione 16; Castel San Pietro 14; Raggisolaris Academy, BSL S. Lazzaro 12; Ozzano 10; Forlì 8; International Imola, Titano San Marino 8; AICS Junior Forlì 4; Scuola Basket Ferrara, Benedetto 1964 Cento 2.