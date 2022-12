Basket giovanile, l'Under 17 Eccellenza in evidenza alla Novipiù Cup: è tra le squadre migliori d'Italia

Ottima prestazione dell'Under 17 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015 alla Novipiù Cup Under 17. Nella tre giorni del “Trofeo Bella Italia Village” che si è giocato a Lignano Sabbiadoro, i giovani biancorossi hanno disputato tre gare di altissimo livello, vincendone due e cedendo solo nell’ultimo quarto contro la forte Bassano nella prima partita. È stata la terza tappa del circuito “Novipiù Cup” e, facendo un bilancio complessivo di quanto fatto in questi appuntamenti, si può vedere come i giovani mercuriali allenati da coach Gandolfi stiano davvero ben figurando tra le migliori squadre a livello nazionale di questa categoria. Tra coloro che si sono messi in evidenza ci sono Pinza, Lombini, Errede, Sanviti e Berluti.

Di seguito i tabellini delle tre gare giocate a Lignano Sabbiadoro:

Orange 1 Bassano – Unieuro Forlì 81-62 (16-20; 44-44; 57-52; 81-62)

Forlì: Gardini, Rosi, Mariuzzo 2, Errede 9, Sanviti 7, Pinza 18, Berluti 4, Ercolani 4, Giosa 2, Lombini 14, Bassi, Poni 2.

All. Gandolfi Ass. Abbondanza – de Mita

Unieuro Forlì- Napoli 76-66 (17-24; 35-34; 59-47)

Forlì: Gardini 3, Rosi 3, Mariuzzo, Errede 28 (+10 rimbalzi), Sanviti 2, Pinza 20, Berluti 7, Ercolani 5, Giosa, Lombini 4, Bassi, Poni 4.

All. Gandolfi Ass. Abbondanza – de Mita

Cantù- Unieuro Forlì 78-79 dts (16-16; 28-37; 49-54; 68-68)

Forlì: Gardini, Rosi 2, Mariuzzo 1, Errede 15, Sanviti 16 (+16 rimbalzi), Pinza 19, Berluti 10, Ercolani 5, Giosa 6, Lombini, Bassi 3, Poni 2.

All. Gandolfi Ass. Abbondanza – de Mita