Basket giovanile, l’Under 17 Eccellenza ko contro Verona

L’Under 17 Eccellenza nella fase Interregionale perde contro Verona, ma mantiene il terzo posto in classifica che significherebbe giocare gli spareggi per le “Finali Nazionali”. Trasferta amara anche per l’Under 17 Gold, mentre l’Under 15 Eccellenza cede il passo in casa ai pari età della Stars Bologna.

Under 17 Eccellenza

Scaligera Verona-Unieuro Forlì 62-58 (20-17; 37-29; 47-43)

Forlì: Poni 4, Pinza 22, Sanviti 5, Lombini, Mariuzzo 2, Giosa, Berluti 10, Rosi 4, Fini ne, Errede 5, Ercolani 6.

All. Gandolfi Ass. Grison, de Mita, Abbondanza OK

La classifica: Pall. Brescia 14, Scaligera Verona 10, Forlì 8, Blu Orobica Bergamo 8, Pall. Reggiana 6, College Borgomanero 2.

Under 17 Gold

S.B Ferrara – Unieuro Forlì 66 – 64 (dts) (13-14; 26-29; 41-49; 61-61)

Forlì: Balistreri 14, Mazzoni 2, Lolli 7, Bassi 11, Coralli 17, Malaguti 2, Rambelli, Fiorini 2, Spagnoli 2, Accorsi 2, Zoli 2, Bergantini 3

All. Ruggeri Ass. Mazzotti, Abbondanza

La classifica: Basket 2005 Cesena 40, Basket Riccione 34; Castel San Pietro 30; Raggisolaris Academy 28; Ozzano 26; BSL S. Lazzaro 22; International Imola 22, Forlì 16, Titano San Marino, AICS Junior Forlì 14; Scuola Basket Ferrara 10, Benedetto 1964 Cento 8.

Under15 Eccellenza

Unieuro Forlì – Stars Bologna 59-69 (19-19; 38-31; 46-52)

Forlì: Saragoni, Manoni, Plachesi 8, Ravaioli 13, Bartoletti 6, Tassiello 8, Giudici 9, Musacchi 6, Tamburello 2, Stefan, Zattoni 5, Monti 2

All. Grison Ass: Mazzotti, Abbondanza

La classifica: Progresso Happy Basket 10; Stars Bologna 10; Ravenna 8; International Imola 4; Forlì 2.