Basket giovanile, l'Under 19 della Pieffe 2.015 batte anche la Fortitudo. Ora c'è la Virtus

Terza vittoria di fila per l'Under 19 della Pallacanestro Forlì 2.015. I ragazzi di coach Grison hanno sconfitto col punteggio di 67-60 ((19-17, 35-32, 57-50) la Fortitudo Bologna, conservando così l'imbattibilità in campionato. Protagonista del match Nndour con punti 20, insieme a Bandini e Guardigli, entrambi in doppia cifra con 10 e 12 punti. A marcare il tabellino anche Monticelli 4, Serra 9, Sampieri 2, Munari 4 e Bassi 6. Prossimo appuntamento lunedì sul campo della Virtus Bologna.