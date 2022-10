Basket giovanile, l'Under 19 Eccellenza cala il tris: vittoria con personalità sul campo di Perugia

Arriva un’altra vittoria per l’Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015, che si impone con personalità sul campo di Perugia, vincendo 48-83: partita messa in chiaro fin dai primi minuti e risultato confermato nel corso della gara. Tre vittorie in tre partite per i ragazzi mercuriali, che lunedì prossimo, al Villa Romiti (ore 18:30) sfideranno Pesaro con la quale si condivide la testa della classifica. Seconda gara di campionato invece per l’Under 15 Eccellenza, che viene battuta da Stars Bologna.

U19 Eccellenza

Perugia Basket – Unieuro Forlí 48-83 (6-26; 14-51; 37-76)

Forlì: Bandini 13, Borciu 2, Zilio 11, Moretti 21, Benzoni 10, Errede, Munari 11, Palazzi 1, Bellini 8, Pinza 4, Sanviti 2.

All. Grison. Ass. De Mita – Abbondanza.

La classifica: Forlì, Pesaro 6; Metauro Basket, Lanciano, Cab Stamura, Roseto 4; Bramante, Virtus SI, BSL San Lazzaro, Perugia 2; Santarcangelo, Umbertide 0.

U15 Eccellenza

Unieuro Forlì – Stars Bologna 52-76 (10-21; 31-36; 40-61)

Forlì: Saragoni 5, Plachesi 9, Mantovani 6, Ravaioli, Bartoletti 6, Tassiello 11, Zoli, Giudici 10, Musacchi, Stefan, Zattoni 3, Monti 2.

All: Grison. Ass: Mazzotti, Abbondanza.

La classifica: BSL 4, Forlì, Rimini, Cesenatico, Stars BO, Compagnia dell’Albero, Argenta 2; Faenza, Fortitudo BO 0.

--