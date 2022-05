L’Under 19 Eccellenza cerca l’impresa: al Villa Romiti servirà il pubblico delle grandi occasioni

Sarà il match del tutto o niente. Conto alla rovescia per l’attesissimo spareggio che vedrà l’Under 19 Eccellenza impegnata contro Treviso. Chi vincerà accederà alle “Finali Nazionali”. Si giocherà al “Villa Romiti”, con palla a due alle 18.30. Si partirà dal pareggio dell’andata con la Pieffe 2.015 capace di fermare in casa Treviso, formazione di prima fascia che poche settimane fa giocava la finale della “Next Gen Cup”. Chi vince strapperà il pass per Ragusa. All’andata la compagine di coach Grison ha giocato una partita di sostanza e qualità. La gara è stata sempre in grande equilibrio per tutti i quaranta minuti, fino al responso, come detto, del pareggio finale. E allora, si deciderà tutto al “Villa Romiti”: servirà il pubblico delle grandi occasioni per conquistare le “Finali Nazionali”.