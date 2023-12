Basket giovanile, l'Under 19 Eccellenza corsara anche a Colleferro: ottava vittoria su undici match

E' un rullo compressore l'Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015. La squadra allenata da coach Grison (assistenti De Mita e Abbondanza" si 'è imposta anche a Colleferro col punteggio di 75-88, mantenendo viva la lotta per il primo posto assoluto con Pesaro, a pari merito a quota 18, ma con i marchigiani che hanno una partita da recuperare. Nel match in terra laziale sono ben cinque i biancorossi che hanno marcato il tabellino con la doppia cifra, Munari con 19 punti, Bellini con 17, Zilio con 15, Pinza con 14 e Borciu con 12. Per l'Under 19 Eccellenza si tratta dell'ottavo successo in 11 incontri.

La Under 17 ha passato il turno da prima in classifica e accede al Girone F che qualifica alla fase Interregionale, mentre la Under 15 ha sconfitto agevolmente l'International Imola, concedendo agli ospiti appena 29 punti. Dopo dieci turni i biancorossi sono a quota 14 punti in classifica, a sei lunghezze dalla capolista Rimini che guida il gruppo con 20 punti.

Under 19 Eccellenza

Pall. Colleferro - Unieuro Forlì 75-88 (13-21; 43-53; 59-74)

Munari 19, Borciu 12, Zilio 15, Errede 7, Mariuzzo 3, Pinza 14, Bellini 17, Baldisserri, Sanviti 3 , Casadei. All.: Grison. Ass.: De Mita, Abbondanza

La classifica alla 11^ giornata

Unieuro Forlì 18, Victoria Libertas Pesaro* 18, Roseto Academy 14, Unibasket Lanciano* 14, Cab Stamura Ancona* 14, RBR Angels* 12, Fortitudo103 Academy 12, Virtus Bologna 10, Perugia Basket* 4, Stars Basket Bologna 4, Pall. Colleferro 4, Bramante Basket* 2. *Una partita in meno.

Under 17 Eccellenza

Calendario Fase Nazionale - Girone F

13/12/2023 ore 20.00 Nex Nippon Express Fidenza - Unieuro Forlì

17/12/2023 ore 19.40 VIS 2008 Ferrara - Unieuro Forlì

11/01/2024 ore 18.30 Unieuro Forlì - Nex Nippon Express Fidenza

18/01/2024 ore 18.30 Unieuro Forlì - VIS 2008 Ferrara

25/01/2024 ore 18.30 Unieuro Forlì - Pol. Pontevecchio BO

31/01/2024 ore 20.10 Pol. Pontevecchio BO - Unieuro Forlì

Formula: il Girone F incrocia il Girone E in base alla classifica 1vs1 - 2vs2 - 3vs3 e 4vs4. Le prime 5 (numero da confermare) accedono alla fase interregionale.

Under 15 Eccellenza

Unieuro Forlì - International Imola 70 - 29 (21-12; 41-20; 58-25)

Castagnoli, Grandini 11, Gimelli, Zotti 14, Pasini 6, Sirri, Russo 9, Dall’Agata, Bacchilega 9, Mantini 2, Rusticali 10, Clabacchi 11. All.: Grison

Ass.: Mazzotti, Abbondanza

La classifica alla 10^ giornata

Insegnare Basket Rimini 20, BSL San Lazzaro 18, S.G. Fortitudo 16, Reggio Emilia* 14, Unieuro Forlì 14, Virtus Bologna* 12, Fidenza 10, VIS 2008 Ferrara* 6, Modena Basket* 6, Raggisolaris Academy 6, International Basket Imola 4, Fortitudo 103 Academy* 2, Benedetto 1964 Cento* 2,. Pol. Giovanni Masi** 2. *Una partita in meno, ** Due partite in meno.