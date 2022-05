Basket giovanile, l'Under 19 Eccellenza della Pallacanestro 2.015 cala il poker

Calano il poker i ragazzi dell’Under 19 Eccellenza, che vincono nuovamente in trasferta sul campo di Ferrara e salgono a quota 14 punti in classifica nel girone di “Fase Nazionale”, mantenendo l’imbattibilità in questa seconda fase della stagione. Già avanti nel primo quarto, i biancorossi sono stati bravi a mantenere il controllo della partita, guadagnando vantaggio in ogni periodo fino al 61-101 finale (10-22, 23-49, 43-77). Questo il tabellino: Ndour 4, Bandini 7, Sampieri 21, Zambianchi 11, Benzoni 9, Serra, Munari 7, Bassi 3, Bellini 1, Monticelli 24, Stoica 10 e Borciu 4 (allenatore Grison, assistente Abbondanza). Questa la classifica aggiornata, ricordando che i punti ottenuti in questa fase si vanno a sommare a quelli conquistati nella prima fase negli scontri diretti contro le avversarie ritrovate in questo girone: Santarcangelo 24, Forlì 14, Fidenza, Virtus BO 12; Vis Ferrara 10; BSL S. Lazzaro 8; Ravenna, Reggiana 6.

Nelle giornate di lunedì e martedì sono poi scesi in campo anche i ragazzi dell’Under 19 Silver, ottenendo due vittorie rispettivamente contro Cral Mattei (97-56, parziali 26-19; 57-34; 78-46) e Libertas Green (81-55; i parziali 29-8; 45-31; 68-36). Questa la classifica: Aics Junior Forlì 40 (20-2), Forlì 40 (20-2), Basket 2005 Cesena 34 (17-4), Basket Lugo 26 (13-7); Compagnia dell’Albero R. 26 (13-9); International Bianco 18 (9-12); Basket Club Russi 18 (9-12); Libertas Green Forlì 16 (8-14); Faenza Basket Project 14 (7-13); G.S. Bertinoro 12 (6-15); Cral Enrico Mattei 8 (4-18); e International Rossa 4 (2-20).

I tabellini

Forlì – CRAL Mattei 97-56 (26-19; 57-34; 78-46)

Forlì: Gardini 8, Ricci 10, Coralli 21, Gigliotti 15, Martinelli 4, Rondoni 3, Bondi 12, Ghetti 9, Bacchi 15.

All: Colombo. Ass: Mazzotti

Forlì – Libertas Green 81-55 (29-8; 45-31; 68-36)

Forlì: Gardini 4, Ricci 11, Coralli 19, Bacchi 4, Rondoni 16, Gigliotti 16, Bondi 4, Ghetti 7.

All: Colombo. Ass: Mazzotti