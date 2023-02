Basket giovanile, l'Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015 vince contro Ancona

L’Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015 vince contro Ancona, una gara importantissima in ottica Finale Nazionale: la formula del campionato prevede infatti che le prime due classificate accedano direttamente alla Finale Nazionale, mentre la terza giocherà un doppio spareggio. Con questa vittoria, si conquista così il secondo posto solitario e si ottiene un doppio “2-0” negli scontri diretti contro Ancona e Siena, fino a lunedì appaiate in classifica. Lunedì sera è stata giocata una buonissima gara, contro una squadra di spessore che ha nel suo roster alcuni elementi nel giro della nazionale italiana ed una struttura di primo piano: i ragazzi biancorossi sono stati bravissimi ad approcciare bene la partita fin dalla “Palla a due”, senza mai abbassare l’intensità nei 40 minuti e conducendo per tutta la gara. Il finale è stato 79-56, davanti ad un nutrito pubblico presente al Villa Romiti. In settimana, come già anticipato, è arrivata anche la quindicesima vittoria in sedici partite dell’Under 17 Eccellenza, che si giocherà il titolo di Campione Regionale con la Virtus Bologna e che accede matematicamente alla fase interregionale successiva.

Tabellino

Under 19 Eccellenza

Unieuro Forlí – Stamura Ancona 79-56 (23-8; 44-28; 54-39)

Forlì: Munari 7, Borciu 13, Zilio 12, Errede 4, Benzoni 15, Bandini 10, Palazzi, Bellini 2, Pinza 3, Lombini, Bassi 9 Mustapha 4.

All.Grison Ass. Gandolfi-de Mita- Abbondanza.

La classifica: Pesaro 30; Forlì 22, Cab Stamura Ancona, Virtus Siena, Virtus Roseto 20; Lanciano, Angels Santarcangelo 16; Bramante Pesaro 14; Metauro Fossombrone, BSL San Lazzaro 12; Perugia 4, Umbertide 0.

Under 17 Eccellenza

Imola- Unieuro Forlí 50-67 (12-18; 30-37; 45-55)

Forlì: Pinza 9, Sanviti 14, Giosa 6, Errede 11, Mustapha 5, Berluti, Lombini 8, Ercolani 7, Rosi, Mariuzzo, Gardini 4, Poni 3.

All. Gandolfi Ass. Grison de Mita Abbondanza

La classifica: Forlì 30; Stars Bologna 26; San Lazzaro 22; Pol 2000 Cesenatico, International Imola 20; S.G. Fortitudo 12; Angels Santarcangelo 6; Cestistica Argenta, Compagnia dell’Albero RA 4.

Under 15 Eccellenza

Comp. Ravenna – Unieuro Forlì 83-55 (26-8; 43-21; 64-38)

Forlì: Saragoni 13, Plachesi 4, Bartoletti 4, Tassiello 5, Giudici 4, Bronzi 2, Musacchi 7, Stefan, Apparuti 3, Zattoni 9, Naldini, Monti 4.

All: Grison. Ass: Mazzotti, de Mita, Abbondanza.

La classifica: San Lazzaro 26; Pol. 2000 Cesenatico 22; Rimini 20; Stars Bologna 18; Cestistica Argenta, Compagnia dell’Albero Ravenna 12; Raggisolaris Faenza 8; Forlì 4; Fortitudo 103 0.