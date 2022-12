Basket giovanile, l’Under 19 Eccellenza espugna il campo di Umbertide

Vince con personalità e largamente l’Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015, che espugna il campo di Umbertide in una gara sempre in controllo. Doppia vittoria in pochi giorni, invece, per l’Under 17 Eccellenza (che da giovedì a sabato giocherà la tappa della Novipiù Cup di Lignano Sabbiadoro) che ha la meglio nei due derby contro Santarcangelo e Fortitudo Bologna. Sconfitte invece per Under 17 Gold e Under 15 Eccellenza.

I tabellini

Under 19 Eccellenza

Fratta Umbertide – Unieuro Forlí 40-78 (9-16; 20-33; 32-63)

Forlì: Munari 14, Borciu 4, Zilio 7, Moretti 12, Benzoni 20, Pinza 7, Bellini 7, Errede, Lombini 4, Palazzi 3.

All. Gandolfi Ass. de Mita-Abbondanza

La classifica: Pesaro 18; Forlì 14, Roseto 12; Metauro Fossombrone, Siena, Cab Stamura Ancona 10; Lanciano, Angels Santarcangelo, Bramante Pesaro 8; BSL San Lazzaro, 6; Perugia 2, Umbertide 0.

Under 17 Eccellenza

Unieuro Forlí – Santarcangelo 92-46 (30-13; 54-31; 72-44) – Giocata mercoledì 30/11

Forlì: Pinza 16, Sanviti 26, Giosa 5, Errede 7, Giudici, Mustapha 9, Ercolani 4, Lombini 10, Gardini 8, Rodi 5, Poni 2.

All. Gandolfi Ass. Grison- de Mita-Abbondanza

Fortitudo Bologna-Unieuro Forlí 54-67 (18-20; 30-40; 38-53) – Giocata sabato 03/12

Forlì: Gardini, Rosi, Errede 5, Sanviti 15, Pinza 16, Berluti 2, Ercolani 5, Mustapha 4, Giosa 3, Lombini 17, Bassi, Poni .

All. Gandolfi Ass. de Mita.

La classifica: Forlì 18; San Lazzaro, Stars Bologna,16; Pol 2000 Cesenatico 12; International Imola 10; S.G. Fortitudo 8; Cestistica Argenta, Compagnia dell’Albero RA 2; Angels Santarcangelo 0.

Under17 Gold

Unieuro – Basket Riccione 39-73 (10-30; 21-48; 29-62)

Forlì: Valentini 2, Mariuzzo 5, Balistreri 8, Mazzoni 4, Lolli 3, Bassi 3, Coralli 3, Fiorini, Spagnoli 7, Accorsi 2, Bergantini, Lecci 2

All: Ruggeri. Ass: Mazzotti.

La classifica: Basket 2005 Cesena, Basket Riccione, Ozzano 8; Forlì, Castel San Pietro, Raggisolaris Academy 4; Bsl San Lazzaro, AICS Junior Forlì, International Imola, Titano San Marino 2; Benedetto 1964 Cento, , Scuola Basket Ferrara 0.

Under 15 Eccellenza

Unieuro Forlì – Rimini 61 – 83 (19-22; 47-47; 51-66)

Forlì: Saragoni 4, Manoni, Ravaioli 10, Mantovani 16, Bartoletti, Tassiello 12, Zoli 2, Giudici 10, Bronzi, Tamburello 7, Stefan, Apparuti.

All: Abbondanza. Ass: Mazzotti.

La classifica: San Lazzaro 16: Rimini 14; Pol. 2000 Cesenatico, Stars Bologna 10; Cestistica Argenta 8; Compagnia dell’Albero Ravenna, 6; Forlì, Raggisolaris Faenza 2; Fortitudo 103 0.