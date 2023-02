Basket giovanile, la finale regionale dell'Under 17 Eccellenza: Forlì tiene aperti i giochi per il ritorno a Bologna

Si è giocata mercoledì sera la gara di andata della “Finale Regionale” per l’Under 17 Eccellenza contro la Virtus Bologna. Dopo un inizio di marca forlivese (vantaggio 17 – 13 al termine del primo quarto), la gara ha visto un sostanziale equilibrio fino al vantaggio ospite al termine del terzo periodo (43-54); ma i biancorossi sono tornati sotto fino al 62-62 del 37esimo e la gara si è decisa solo negli ultimi minuti. Lo scarto finale di 6 punti lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno, che si giocherà sabato alle 18:30 al Pala Cus di Bologna. Questa doppia sfida decreterà il titolo di “Campione Regionale”, ma entrambe le squadre accederanno comunque alla fase interregionale successiva. Lunedì sera è poi scesa in campo anche l’Under 19 Eccellenza che, con un’ottima gara sul campo di Roseto, toccando i 100 punti segnati, ha consolidato ancora di più la seconda posizione in classifica.

I tabellini

Under 17 Eccellenza

Unieuro Forlì -Virtus Bologna 66-72 (17-13; 28-33; 43-54)

Forlì: Pinza 7, Sanviti 17, Giosa 2, Lombini 3, Errede 14, Berluti, Giudici, Ercolani 9, Mustapha 4, Rosi, Poni 10.

All. Gandolfi. Ass. Grison, de Mita, Abbondanza.

Under 19 Eccellenza

Roseto – Unieuro Forlì 67-100 (16-25; 35-41; 52-66)

Forlì: Bandini 18, Bellini 2, Zilio, Bassi 38, Benzoni 24, Errede 2, Munari 9, Borciu 6, Mustapha, Palazzi 1.

La classifica: Pesaro 32; Forlì 24, Virtus Siena 22, Cab Stamura Ancona, Virtus Roseto 20; Lanciano, Angels Santarcangelo, Bramante Pesaro 16; BSL San Lazzaro 14; Metauro Fossombrone 12; Perugia 6; Umbertide 0.