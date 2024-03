Basket giovanile, la Pallacanestro Forlì impegnata ai prestigiosi tornei di Tenerife e Varese

Le giovanili Unieuro Forlì sono pronte a partecipare a due dei più prestigiosi tornei ad invito che ogni anno si svolgono in primavera. Vola all'estero l'Under 17 biancorossa dello scorso anno che, alla luce del terzo posto alle Finali Nazionali ed il sempre ottimo terzo alla Novipiù Cup, è stata invitata al Torneo di Tenerife. Da lunedì a mercoledì, l'Unieuro Forlì incontrerà il Vienna United, nel match di apertura in programma alle 9.30 e, alle 18.00 dello stesso giorno, i padroni di casa del Los Realejos. Ultimi avversari del Gruppo A per i biancorossi saranno gli svedesi del Bk RIG Mark. Mercoledì sarà il giorno delle finali e Forlì incrocerà l'omologa del Gruppo B, ovvero una tra Inter Bratislava, MOG Basketball, Next Hoops e C.B. La Matanza.

"Siamo molto contenti di questo invito perchè si tratta di una nuova esperienza per i nostri ragazzi. Ho già incontrato l'academy svedese, quella slovacca e quella austriaca, Vienna, e sono tutti settori giovanili tra i più importanti nelle loro nazioni - commenta Lorenzo Gandolfi, responsabile del settore giovanile -. Anche l'academy spagnola, Next Hoops, ha spesso ragazzi molto interessanti. Il gruppo under 18 (nati 2006 e 2007) è la fusione dei nostri due gruppi Under 19 e Under 17, inoltre portiamo ragazzi del 2008 e per questo siamo la compagine più giovane del torneo e ne siamo molto orgogliosi".

L'Under 17 al torneo "Giovani leggende" di Varese

Un altro torneo tra i più prestigiosi a livello giovanile vedrà ai nastri di partenza una formazione biancorossa. L'Under 17, infatti, sarà impegnata, sempre su invito, nel torneo "Giovani leggende" di Varese, competizione dalla tradizione ultratrentennale. Inserita nella Yellow Conference, sul campo di Gallarate, Forlì sfiderà i pari età di Brindisi, Gallarate e Bassano. Per dare la misura del prestigio di questa competizione, hanno partecipato nelle oltre 30 edizioni fin qui disputate, giocatori del calibro di Lebron James, nel 2000 con il Team Ohio, Denis Marconato nel 1990 in maglia Benetton Treviso e, nel medesimo anno, Andrea Meneghin, con la canotta di Varese. Esordio biancorosso fissato il 28 marzo alle 21.00 contro Brindisi. Il 29 marzo, invece, doppio impegno: alle 11.15 Orange1 Bassano - Unieuro Forlì e alle 19.15 Unieuro Forlì - BBG Gallarate. Il 30 ed il 31 marzo saranno invece i giorni dedicati rispettivamente alle semifinali e alle finali.